Torna il 6 e 7 maggio 2023 con la 9^ edizione dello Spaventapasseri Festival – Thiene: la primavera è “Tra Fiori e Sapori”

La grande festa della primavera, organizzata dall’associazione di volontariato Amici di Thiene, in collaborazione con il Comune e Confcommercio Mandamento di Thiene, torna a far fiorire ancora una volta il Centro Storico della Città.

Sabato 6 maggio 2023, dalle 15.00 alle 22.00, e domenica 7 maggio 2023, dalle 10.00 alle 19.00, Thiene Tra Fiori e Sapori trasformerà il centro di Thiene in un’oasi verde e fiorita, ricca di colori, profumi e sapori.

Dalle vetrine in fiore all’arte in piazza,

dai laboratori creativi alla gastronomia tematica, dagli hobbisti alla ricca mostra mercato, i fiori e i colori della primavera renderanno attraenti le piazze, le vie e gli angoli del centro storico, con Piazza Ferrarin, Piazzetta G. Rossi, Piazza Chilesotti e le vie Roma, Trento, la zona a traffico.

Dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi «È la manifestazione che apre alla ricca programmazione di eventi che ci aspetta nelle prossime settimane e una tra le più amate e attese da grandi e piccoli. Ringrazio, in particolare, gli Amici di Thiene per l’impegno prezioso e apprezzato e auguro una splendida riuscita dell’iniziativa».

«Sono particolarmente soddisfatta – è il commento dell’assessora Marina Maino – che la manifestazione così attesa dai cittadini thienesi, e dall’intero territorio, possa aver luogo nonostante qualche difficoltà iniziale.

L’associazione Amici di Thiene ha dimostrato di essere una realtà ben consolidata e capace di risolvere anche situazioni inattese, segno questo che i suoi aderenti hanno saputo lavorare bene e far squadra tra di loro.

Con la fattiva collaborazione di molti,

in primis l’Amministrazione Comunale, si è riusciti a proporre una nuova edizione, interessante, coinvolgente e che di sicuro sarà di grande attrazione.

Desideriamo sottolineare in questo modo l’inizio della primavera e speriamo che anche il tempo ci aiuti. Un grazie sincero alle molte persone che si sono messe in gioco, hanno prestato il proprio tempo e le proprie competenze per abbellire la nostra Città.

Sono in molti degli altri Comuni che esprimono parole di ammirazione per quanto l’Associazione riesce a presentare e a produrre. Anche gli amici francesi di Apt, in Città in questo ultimo weekend, hanno apprezzato e ammirato le nostre variopinte rotonde».

La festa thienese si presenta anche quest’anno molto articolata.

In tutto il Centro Storico, zona a traffico limitato, ci sarà Thiene tra i Fiori, Mostra-Mercato di piante, fiori e prodotti dell’della nostra terra.

Con Il Giretto delle Meraviglie le aiuole verdi sulle rotatorie di accesso alla città si popolano di personaggi fantastici realizzati con materiali naturali e riciclati.

Spiegano gli Amici di Thiene: «È un’iniziativa che sa coniugare l’inventiva e la creatività con la mentalità del recupero e che lancia un forte messaggio di risparmio di risorse ed energia finalizzato alla salvaguardia del nostro ambiente. Le nostre rotonde sono davvero uniche sul territorio e rendono la Città un’esposizione a cielo aperto».

CreaATtività propone i Laboratori creAttivi , in Centro Storico e ZTL, e Ingegno…per Vie e Piazze , nella parte sud di Corso Garibaldi, via Roma e piazzetta Rossi, con l’obiettivo di far sperimentare ai bambini di ogni età la creatività personale con creta, disegno, legno, origami, pannolenci, ricamo, trucco, boomerang e tante altre forme espressive ed artistiche. Tante le proposte enogastronomiche che accompagneranno l’evento.

In Piazza Ferrarin ci sarà Profumo di … campagna,

con “fritole de pomo” e gastronomia contadina.

In Corso Garibaldi Sapori a …km 0, sapori della nostra terra proposti da qualificate aziende a km 0.

sapori della nostra terra proposti da qualificate aziende a km 0. In via Trento – Corso Garibaldi L’Angolo dei Sapori con arrosticini, le dolci frittelle, panzerotti e altri gusti nostrani.

con arrosticini, le dolci frittelle, panzerotti e altri gusti nostrani. In piazza Chilesotti. La piazza …food offrirà dolci della tradizione, panini e gusti food.

Nelle vie del centro storico con Fior di Vetrine e con Opere in Vetrina si potranno ammirare le vetrine dei negozi addobbate con i colori della nuova stagione e con opere d’ingegno in forme originali ispirate al mondo floreale con fiori e materiali di riciclo creativo.

«La ConfCommercio è sempre vicina agli Amici di Thiene – conferma il Presidente ConfCommercio delegato di Thiene, Fabio Zardo – e collabora per sviluppare una progettualità di valorizzazione continua del Cento Storico. È una manifestazione che ha venti anni,ma che a ogni edizione sa rinnovarsi».

La Piazza della Festa sarà piazza Chilesotti,

che si animerà con le proposte HIP HOP, il meglio della Danza giovane proposto dalle allieve delle Scuole di Danza thienesi Hip Hop di Erika Zaffonato e Smove Hip Hop School, Sulle orme dello ZECCHINO, canzoni per bambini di oggi e di ieri proposte dal Coro “Le Cicale” dell’Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar Cantando”, 2 Piazze … 2 Atmosfere, sabato dalle ore 20.00 alle ore 22.00, Mashuppers Acoustic/Electric Cover Band nata con l’idea di mescolare (mashuppare) in modo innovativo ed originale grandi classici della musica rock, pop, hard rock, il tutto in un modo nuovo e divertente.

Infine, in piazza A. Ferrarin Quatro Ciacole In Compagnia, intorno alla tavola sotto la “frasca” godendo sapori, musiche, ricordi ed emozioni dello stare bene “in compagnia”.

La nona edizione dello Spaventapasseri Festival interesserà il centro storico per dare un tocco di bellezza e tradizione alla Città. La partecipazione al Festival, che tanto successo ha riscosso sin dalla prima edizione e che ha voluto esaltare l’antico ruolo di questi simpatici “Guardiani della Natura”, è aperto a tutti.

Ciascun “artista” potrà partecipare mettendo in mostra una o più opere, frutto delle personali doti di ingegno e abilità realizzando queste simpatiche “creature” nelle forme più stravaganti, facendo uso non solo dei materiali tradizionali (paglia, bastoni, filo di ferro, stracci e vestiti vecchi) ma anche di altri elementi a scelta comunque naturali o riciclati.

Thiene tra Fiori e Sapori Spaventapasseri Festival

sostiene l’impegno della Fondazione “CITTA’ DELLA SPERANZA” Onlus ed è organizzata dall’Associazione Amici di Thiene con il patrocinio del Comune di Thiene in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene, Polizia Locale Nord Est Vicentino, Gruppo Volontari Protezione Civile di Thiene, Falchi Altovicentino Ambiente e Sicurezza, Ditta G. Illesi Impianti Elettrici di Thiene, ENGIM CFP Patronato San Gaetano di Thiene e SFP “A. Rossi Saugo”, Scuola Danza HIP HOP di Erika Zaffonato, Associazione “El Sanguanelo” di Valle di Sopra di Lusiana, l’Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar cantando”, Gruppo Dance carristi SS. Trinità e S. Croce di Schio.

Hanno dato il sostegno alla manifestazione IAT, Pedemontana Veneta, ConfCommercio Mandamento di Thiene.

Fonte Dr.ssa Rosella Guglielmi Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it