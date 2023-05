Tanti sono gli equipaggi dall’ovale azzurro iscritti al terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma a Palermo venerdì e sabato prossimi – Team Bassano: la prova del 9 alla Targa Florio

Archiviato l’intenso mese di aprile,

per il Team Bassano maggio si apre col calendario sportivo che propone l’edizione 2023 del Targa Florio Historic Rally, terzo degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma da venerdì a sabato prossimi.

Sono nove gli equipaggi che la scuderia bassanese sette volte Campione d’Italia schiera al via; il primo a comparire nell’elenco degli iscritti è quello formato da Matteo Luise e Melissa Ferro che tornano sulle strade delle Madonie con la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A, con la memoria allo strepitoso secondo posto assoluto firmato lo scorso anno.

Subito dietro di loro, una delle numerose Porsche 911, in questo caso la RSR di Marco e Gianluca Savioli immancabili alla gara di casa.

Sarà poi la volta di Massimo Giudicelli

alla sua prima presenza in Sicilia al volante della fida Volkswagen Golf GTI che condividerà con Vicenzo Torricelli e a seguire un duo di piloti locali entrambi alla guida di una coupé di Stoccarda: Nicola Tricomi con la RS Gruppo 3 reduce da un ottimo Costa Smeralda, sulla quale ritroverà Giuseppe Lusco a dettargli le note, mentre Raffaele e Salvatore Picciurro – neo portacolori del Team Bassano – saranno al via con una RS Gruppo 4, stesso modello utilizzato da Luigi Orestano e Carmelo Cappello.

Presenti anche i detentori del titolo del 1° Raggruppamento Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi pronti ad una nuova sfida con la 911 S 2.0.

Toccherà poi ad Alessandro Russo e Tiberio Mascellino anch’essi su Porsche 911, ma in versione SC Gruppo 4 e a completare la squadra saranno Giuseppe Savoca e Francesco La Franca con la Fiat Ritmo 75.

Nove sono le prove speciali in programma per 95 chilometri cronometrati; s’inizia nella giornata di venerdì 5 con la disputa della prova spettacolo dedicata alla memoria di Nino Vaccarella, preceduta dalla cerimonia di partenza in Piazza Parlamento a Palermo.

Le successive otto, nella giornata di sabato con l’arrivo posizionato a Termini Imerese.

