Rassegna corale Thiene: Canthemus 2023

“CANTHEMUS 2023 – I nuovi Incontri Corali” l’attesa rassegna corale organizzata dal Coro Città di Thiene con il supporto dell’Amm.ne Comunale, quest’anno giunge alla dodicesima edizione.

Sabato 6 Maggio alle ore 20.45, presso la chiesa della Pentecoste (parrocchia di San Vincenzo) in Piazza del Giubileo 6 – Thiene, il Coro Città di Thiene diretto dal M° Luigi Ceola e accompagnato al pianoforte dal M° Massimo Zulpo aprirà la serata in quanto coro di casa. Proporrà brani di C. Saint-Saens, L. Halmos, T. Fettke, O. Giejlo e G. Susana. Lascerà poi il palco al coro ospite che, quest’anno, sarà il gruppo vocale “Gocce d’armonia” di Marostica.

Il gruppo, nato nel 2018, si è già esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero. Inoltre ha già al suo attivo numerosi riconoscimenti ottenuti in vari concorsi corali nazionali: nel 2019, al Concorso Nazionale di Quartiano (LO) si è aggiudicato il I premio “Fascia Oro Sezione Polifonia Sacra”, il I premio per l’esecuzione di un brano composto da autore operante (Nunc Dimittis di E. Esenvalds) e il premio “Monsignor Alfredo Bravi” a Marta Frigo e Massimo Zulpo per la direzione; nel 2022, al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto ha ottenuto il II premio della sezione Polifonia Sacra e due premi speciali. Il Gruppo vocale “Gocce d’armonia” presenterà un interessante e singolare programma totalmente basato su brani di compositori veneti contemporanei. Fra questi: M. Zuccante, F. Zandonà, B. De Marzi, L. Fattambrini, M. Lanaro, G. Susana e altri.

In queste dodici edizioni di Canthemus, il Coro Città di Thiene ha portato ad esibirsi nella cornice thienese numerose realtà corali sempre di alto livello, invitando cori provenienti non solo da varie provincie italiane (Belluno, Trento, Verona, Padova, Udine, La Spezia, Aosta) ma anche dall’estero (Francia, Olanda, Svizzera e Giappone).

Ingresso libero

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene