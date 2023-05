Mussolente: in duecento per la festa dell’AVATEM

Appuntamento nel segno della solidarietà e della convivialità, domenica scorsa a Mussolente, dove circa 200 persone provenienti da tutto il Veneto e non solo hanno consolidato il loro legame con la missione brasiliana di Limoeiro.

Il capoluogo misquilese ha infatti ospitato l’annuale assemblea dell’AVATeM (Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo aps), sodalizio che ha sede proprio a Mussolente e che da decenni supporta, attraverso adozioni a distanza e donazioni, i progetti umanitari avviati nel nordest del Brasile da padre Luigi Cecchin.

L’EREDITA’ DI PADRE LUIGI

Venuto a mancare nel 2010, il sacerdote, originario di Galliera, per oltre quarant’anni ha operato in quella zona: un’area ricchissima di risorse naturali ma caratterizzata da forti ingiustizie sociali.

Sin dal principio, il missionario pensò ai bambini di strada e per loro fondò, nel 1970, il Centro di Formazione dei Minori, che ora porta il suo nome, e avviò in Italia un programma di adozioni a distanza.

Ben presto l’attività di questo sacerdote, per il quale si sta avviando l’apertura della causa di beatificazione, catalizzò l’attività dell’AVATeM che oggi, assieme all’Opera don Calabria di Verona, continua ad agevolare, attraverso le adozioni a distanza, il riscatto di bambini, adolescenti e giovani di quella zona.

«I padrini e le madrine sono oltre 500 – ricordano i portavoce del sodalizio –.

Ad essi si aggiungono poi i benefattori, grazie ai quali negli ultimi anni a Limoeiro, oltre alla completa ristrutturazione del Centro di Formazione, sono state realizzate nuove scuole materne, che accolgono circa 250 bimbi, è stato creato un Centro Carità per provvedere alle necessità di centinaia di famiglie disagiate, è stato rinnovato il Centro professionale e sono stati messi in funzione diversi pozzi».

LA FESTA

Domenica scorsa soci e benefattori provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Treviso e anche da Bergamo si sono ritrovati a Mussolente per rinnovare il proprio impegno in questa direzione e per fissare gli obiettivi del prossimo futuro.

La giornata è iniziata con la messa, celebrata nella chiesa parrocchiale, ed è poi proseguita con l’assemblea dei soci e con il pranzo solidale, servito nell’area coperta in prossimità del centro parrocchiale.

Presenti all’appuntamento molti semplici simpatizzanti, i Superiori della Congregazione dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza e, in qualità di ospite speciale, suor Anésia, religiosa che da sei anni opera a Limoeiro e che ha confermato, nella sua testimonianza, l’importante ruolo giocato dall’Istituto “Padre Luigi Cecchin” nel dare una speranza di vita migliore ai più poveri e agli emarginati.

Mussolente, 03/05/2023

Fonte Caterina Zarpellon

Contatti: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it

www.avatem.it