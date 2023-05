Al via la rassegna Bisi in Festa che promuove i preziosi legumi del Veneto

Tutto pronto per Bisi in Festa, la nuova rassegna del gusto firmata Unpli Veneto che, dal 7 maggio al 11 giugno, metterà in mostra uno tra i prodotti fiore all’occhiello del Veneto.

È stata, infatti, presentata oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la Seconda Edizione della manifestazione dedicata ai bisi del Veneto.

La rassegna, promossa da UNPLI Veneto,

è articolata in sette eventi che avranno luogo sul territorio regionale dal 7 maggio all’11 giugno 2023: 7 e 14 maggio a Combai, Miane (TV); 18- 22 maggio a Lumignano, Longare (VI); 19- 21 maggio a Baone (PD) e Pozzolo, Villaga (VI); 19- 22 e 26- 29 maggio a Colognola ai Colli (VR); 26 maggio – 5 giugno a Peseggia, Scorzè (VE); 1- 4 e 9- 11 giugno a Pianiga (VE).

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti,

ha aperto la presentazione portando i saluti istituzionali e ponendo l’accento sulla priorità di “difendere e promuovere l’agricoltura veneta di qualità, il nostro patrimonio agricolo e la filiera agroalimentare. Perché le produzioni locali, come i nostri piselli, rappresentano soprattutto il patrimonio culturale, la storia del Veneto, le nostre tradizioni, valori che non possono essere svenduti agli interessi delle multinazionali. Ringrazio quindi UNPLI Veneto e tutte le Pro Loco per l’impegno che spendono sul territorio per difendere il valore delle tradizioni locali, il patrimonio, la storia, la cultura e l’enogastronomia veneta di qualità, in un mondo ormai sempre più globalizzato.

Del resto, i bisi sono prodotti apprezzati fin dai tempi dei Dogi e del Re Sole, rappresentano straordinarie eccellenze del nostro territorio. Credo che presto l’Assemblea legislativa lavorerà per confezionare una legge sulle De.Co, le denominazioni comunali d’origine, al fine di valorizzare con ancora maggiore forza i prodotti tipici dei nostri territori. E ringrazio ancora una volta le Pro Loco e tutti i volontari impegnati ad organizzare sui territori eventi di assoluto spessore: dopo il Covid, invito tutti i veneti a partecipare numerosi a queste kermesse che contribuiscono a qualificare la nostra Regione”.

Il consigliere regionale Alberto Bozza,

tra i promotori di questa iniziativa, ha messo in risalto come “la Rassegna rappresenta l’occasione per promuovere i nostri bisi, che costituiscono un prodotto di grande qualità, di assoluta eccellenza, che ha alle spalle una tradizione antica e una storia millenaria. È sicuramente una festa della nostra Regione. Lancio un appello alle istituzioni affinché sostengano le amministrazioni locali nel loro impegno a difesa dei prodotti agricoli di qualità, della nostra storia, delle nostre tradizioni”. Bozza ha anche affermato l’importanza “di raccontare alle future generazioni il nostro patrimonio agricolo di qualità che racchiude in sé la storia e le migliori tradizioni del Veneto”.

Giovanni Follador, Presidente UNPLI Veneto,

ha evidenziato come “i bisi rappresentano un prodotto minore ma di grandi tradizioni, che ha alle spalle una storia importante e che merita quindi di essere valorizzato. Dopo il successo dello scorso anno, l’Edizione 2023 della Rassegna vedrà sette appuntamenti che interesseranno il territorio veneto”.

Ma Follador ha soprattutto posto l’accento sull’importanza delle De.Co – le denominazioni comunali d’origine – le certificazioni del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto a un particolare territorio comunale. “Sarebbe molto importante – ha proseguito il Presidente UNPLI Veneto – arrivare presto a una Legge regionale che riconosca le De.Co, non solo per i bisi, al fine di valorizzare sempre più i prodotti agroalimentari ‘minori’, ma che possono vantare una grande storia e antiche tradizioni. In quest’ottica, sottolineo la portata significativa di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto come le De.Co non siano in contrasto con le denominazioni dei prodotti fatte dall’Unione europea. So che in Consiglio regionale sono state depositate due proposte normative di spessore che vanno in tal senso e sono quindi fiducioso perché è importante dare ai Comuni la possibilità di tutelare i prodotti minori del territorio”.

Il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale)

per il loro valore storico e culturale, è stato infatti assegnato ai Bisi veneti dai Comuni di Baone (PD), Longare – Lumignano (VI), Peseggia – Scorzè (VE), Pozzolo – Villaga (VI), a cui si aggiunge il marchio di qualità della Camera di Commercio di Treviso per Borso del Grappa (TV).

La parola è quindi andata a Lorenzo Michielan,

referente della Rassegna, che ha sottolineato l’importanza “di promuovere i nostri prodotti di qualità, di difendere la cultura alimentare e trasmetterla alle future generazioni. Con la nostra Rassegna, ci mettiamo al servizio del consumatore per valorizzare la ‘cultura del sapore’ contro l’omologazione del gusto e dei consumi, purtroppo ormai diffusa, da cui dobbiamo assolutamente difenderci. Vogliamo tutelare le realtà locali e le nostre eccellenze”.

«Per dare vita a questa rassegna abbiamo svolto un grande lavoro, mettendo in rete 7 manifestazioni che promuovono una delle eccellenze venete. – ha concluso Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – Bisi in Festa nasce, infatti, per dare la giusta visibilità ai bisi, un prodotto di nicchia che non viene valutato come si dovrebbe. In questo nostro percorso abbiamo potuto contare sulla collaborazione della Comunità dei Bisicoltori del Veneto, che portano avanti un lavoro importantissimo. Grazie a loro e ai nostri volontari siamo riusciti ad aggregare territori e prodotti, dando vita ad una manifestazione unica nella nostra regione, che certamente crescerà nel tempo e diventerà uno degli appuntamenti di riferimento tra gli eventi enogastronomici del Veneto».

Bisi in Festa si appresta dunque ad inserirsi a pieno titolo nell’ampio progetto di marketing territoriale ideato da UNPLI Veneto che vede come punto focale la valorizzazione del territorio attraverso la presentazione e promozione dei prodotti enogastronomici di eccellenza.

Calendario eventi

7 e 14 maggio, Combai, Miane (TV): Risi e Bisi – È Verdiso

Ass. Bisi de Borso – Pro Loco Combai / @pisellidiborsodelgrappa / @prolococombai

18-22 maggio, Lumignano, Longare (VI): Sagra dei Bisi di Lumignano

Ass. Bisi di Lumignano / 329 8979144 / @sagradeibisi

19-21 maggio, Baone (PD): Bisi a Baone

Pro Loco Baone – Ass. Bisi & Bisi Baone / prolocobaone@gmail.com / @LaFestaDeiBisiDiBaone – @prolocobaone – @BisiDiBaone

19-21 maggio, Pozzolo, Villaga (VI): Festa dei “Bisi de Pozzolo”

Ass. L’Oliveto – Comune di Villaga / 3406918898 / @festadeibisipozzolo

19-22 e 26-29 maggio, Colognola ai Colli (VR): 65^ Sagra dei Bisi

Pro Loco Colognola ai Colli / info@prolococolognola.it / @prolococolognola

26 maggio – 5 giugno, Peseggia, Scorzè (VE): Festa dei Bisi

Pro Loco Scorzè – Comitato Festa dei Bisi di Peseggia

info@prolocoscorze.it / @proloco.scorze – @festa.deibisi

Dall’1 al 4 giugno e dal 9 all’11 giugno, Pianiga (VE): Festa dei Bisi di Pianiga

Pro Loco Pianiga / prolocopianiga@gmail.com/ @prolocodipianiga

Bisi in Festa

Info e dettagli: facebook.com/bisiinfesta – bisiinfesta@gmail.com

I Bisi del Veneto

PRODOTTO

I deliziosi bisi del Veneto si caratterizzano per il loro bel colore verde e la loro dolcezza, peculiarità uniche conferite loro dalle caratteristiche dei terreni dove vengono coltivati.

AMBIENTE

Le caratteristiche del terreno di coltivazione sono fondamentali, poiché conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche organolettiche: nelle aree collinari le coltivazioni si estendono sui versanti esposti a sud, al riparo dall’umidità e dalla nebbia della pianura sottostante, in aree che godono di clima mite tutto l’anno; in pianura, invece, l’ambiente agrario è molto fertile e ricco d’acqua.

CURIOSITÀ

I bisi rappresentano un prodotto di eccezionale qualità dal sapore prelibato, tanto che i Dogi di Venezia lo richiedevano per celebrare la Festa di San Marco il 25 aprile, con il tipico piatto Risi e bisi.

I piselli fanno parte della famiglia delle leguminose e si contraddistinguono per essere ricchi di acqua, minerali, vitamine e antiossidanti; riducono il colesterolo “cattivo” e contribuiscono a mantenere in salute il sistema nervoso.

Il pisello è da sempre considerato simbolo di fortuna e prosperità e anticamente i suoi fiori venivano usati per intrecciare ghirlande da offrire alle spose.

Fonte: Ufficio Stampa Zeta Group Srl