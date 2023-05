Il 27 e il 28 maggio la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia – A Vicenza arriva Quattrozampeinfiera per un weekend all’insegna dello sport e delle sfide.

Per la prima volta l’interactivity room, uno spazio per godere dei gatti in piena tranquillità tra igiene e gioco

Attivazione mentale, Rally-O, Dog agility, splash dog, Disc dog, puppy class e tanto altro.

Numerose le attività che Vicenza si prepara ad accogliere dedicate a cani, gatti e umani il 27 e 28 maggio, a Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia.

Un weekend di puro divertimento all’insegna della formazione e della informazione nel quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition.

Numersose le attività previste per intrattenere i visitstatori come la Tv di Qzf, la Pet a Porter per sfilare col proprio cane o gatto, la Doggy Show by Monge o l’American Style Dog Show by Farmina dedicato ai cani di razza.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli,

potranno testare e acquistare prodotti e servizi dedicati alla cura e al benessere dei loro animali, confrontarsi con educatori cinofili, comportamentalisti, veterinari, toelettatori, esperti di settore per ottenere informazioni utili a interpretare correttamente e soddisfare quindi i bisogni dei propri pet.

Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose associazioni o gli allevatori di razza di cani e gatti presenti alla manifestazione.

Nel Felis&DogsWorld, gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole specie e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita.

Numerose le razze feline presentate nel Felis World quali Sacri di Birmania, Ragdoll, Bengala, Certosini, Elf e Dwelf, Sphynx, Maine coon, Scottish fold e straight.

Per la prima volta, per gli amanti dei gatti,

sarà realizzata l’interactivity room, uno spazio ampio dove i felini possano sentirsi un po’ come a casa con tutti gli accessori per l’igiene, l’alimentazione e il gioco. Un’area accessibile ai visitatori che desiderano interagire con i mici ed essere in contatto diretto con loro in piena tranquillità.

Nel Dogs World invece, tra le tante razze presenzieranno anche Akitainu, basset hound, French Bouledogue, Labrador, Spitz nano , Cocker spaniel inglese, Cocker americano, Weimaraner, Bovaro delle fiandre, Pastori del caucaso.

Spazio anche alle competizioni per cani meticci o cani di razza. All’interno della manifestazione, per la prima volta, si disputerà l’American Style DogShow by Farmina, una competizione di bellezza alla portata di tutti con una classifica improntata sul modello americano.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– prezzo intero 12 euro

– buono sconto 9 euro

– on line dal sito www.quattrozampeinfiera.it 8,50 euro

L’entrata è gratuita per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00. Chiusura casse ore 18.00

Per INFO

info@quattrozampeinfiera.itwww.quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2023 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere. Dopo Vicenza, la manifestazione presenzierà a Milano, 30 settembre – 1° ottobre e a Bologna, 25 – 26 novembre.

Fonte Ufficio stampa Daniela Fabietti