Valdagno: auto contro il muro, deceduto il conducente

Alle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aldo Moro a Valdagno per un’auto finita contro un muro della strada dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, deceduto sul colpo.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, purtroppo il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, un 57enne del luogo, alla guida della Volkswagen Golf.

I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.