Stile Industrial per pavimenti: perché scegliere il gres

Tra superfici ruvide in cemento e mattoni ed arredi metallici dai toni scuri, si sviluppa lo stile Industrial chic che oggi conosce un vero e proprio periodo d’oro, grazie soprattutto al suo abbinarsi perfettamente ad ambienti open space.

Se si sta pensando a questa soluzione per lo stile dell’ambiente, il materiale più vantaggioso per il pavimento è sicuramente il gres porcellanato di Iperceramica, che può abbinarsi a molti progetti, tra cui quelli Industrial chic.

Cucina: come usare l’effetto cemento

La caratteristica principale dei pavimenti degli edifici industriali è quello di presentarsi in modo grezzo, con l’uso di materiali come il cemento e il calcestruzzo. Per trasporre questo concetto in modo moderno all’interno delle nostre case, l’indicazione ideale è quella di utilizzare piastrelle in gres porcellanato di grande formato, optando per l’effetto cemento, da declinare in diverse tonalità.

Il grigio ad esempio è un materiale molto pratico poiché si pulisce in modo semplice ed allo stesso tempo è una colorazione neutra che si sposa bene con arredi scuri, ancora meglio se in metallo verniciato. Un effetto affascinante può averlo in ambienti con grandi vetrate, in pieno stile industriale. Anche il legno si abbina bene ad una cucina in stile industriale grigio, così da scaldare ed equilibrare al meglio l’ambiente.

Anche il gres porcellanato in grigio scuro può dare il suo contributo ad una cucina concepita secondo questi stilemi, poiché ricorda molto l’effetto delle lastre in metallo grezzo. Più si sceglie una colorazione scura per il pavimento, più si consiglia di combinare con pareti poco rifinite, ad esempio utilizzando i mattoncini (altro must dello stile industriale) in versione a vista, oppure verniciati di bianco.

Come abbinare i colori in zona living

Il colore grigio chiaro è l’ideale anche nei salotti in stile industriale: la tonalità neutra è infatti ottima in combinazione con arredi in colorazione nera o grigio scura che renderà il colpo d’occhio molto elegante.

Una soluzione alternativa per questa zona della casa è invece il gres porcellanato effetto pietra bianca, che renderà l’ambiente più luminoso, oltre a dare una maggiore naturalezza all’insieme.

Una scelta molto utilizzata in ambienti in stile industrial, è la presenza di grandi ambienti che sfociano in open space che uniscono soggiorno e cucina: in questi casi il consiglio è quello di sfruttare il gres effetto pietra colore crema, in modo da puntare su una maggiore luminosità.

Lo stile industriale: l’ideale per il bagno

La scelta del gres porcellanato è l’ideale anche per i bagni se si opta per lo stile industriale: questo materiale infatti aiuta a mantenere una maggiore igiene ed allo stesso tempo può vantare una resa estetica davvero ottima.

Sono tante le opzioni che possono essere utilizzate per le texture di pavimento e rivestimenti, a partire dal gres scuro con superficie tridimensionale con effetto a mattoncini: una soluzione di sicuro impatto. Un’altra idea molto interessante è quella dell’uso di piastrelle lucide in pieno stile metropolitano, meglio se a far da contraltare ci sono blocchi di colore.

Se invece si preferisce qualcosa di differente si può provare con piastrelle lucide a colore pieno, preferibilmente da abbinare ad elementi d’arredo in metallo e rubinetti nero opaco: un scelta davvero elegante per un bagno industriale.

Stile industrial? Perfetto anche per spazi aperti al pubblico

La consuetudine di convertire ambienti di origine industriale a nuove destinazioni d’uso è sempre più in voga, e può essere ricca di vantaggi, poiché permette di distinguere al meglio l’attività. Creare quindi un progetto in stile industriale può dare un tocco di carattere in più agli spazi aperti al pubblico.

Ad esempio, un’idea interessante può essere quella di utilizzare il gres porcellanato effetto pietra scura abbinato ai mattoni a vista; bar e ristoranti scelgono sempre di più questa soluzione stilistica, scegliendo molto spesso l’effetto cemento antracite o grigio scuro, accostati ad arredi industriali.