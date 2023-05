È storia, la Rangers vince a Casale e vola ai playoff Top10 – Per la prima volta nella storia, Vicenza conquista il primo posto della Serie A Nazionale

La Rangers Rugby Vicenza, per la prima volta nella storia, conquista il primo posto nel Girone 2 della Serie A Nazionale e si qualifica per i playoff promozione in Top10.

Nella ventunesima giornata, Vicenza si fa trovare pronta, trova il successo con bonus a Casale sul Sile e grazie al pareggio della Tarvisium a Badia conquista matematicamente la vittoria del girone e l’accesso ai playoff in programma domenica 21 e 28 maggio ed eventuale finale domenica 4 giugno.

Come da tradizione, quando si incontra la capolista, gli sfidanti partono a razzo.

L’aritmetica non permette tanti ragionamenti al Casale, davanti al suo pubblico per l’ultimo turno casalingo stagionale, i trevigiani sono a caccia del punto che permetterebbe loro di avere la certezza di giocare ancora in Serie A. Al 4′ è Zanella a marcare pesante, Girotto converte per il vantaggio Casale 7-0.

I ragazzi di Cavinato e Minto non si preoccupano, ripartono con calma e cominciano a macinare gioco. Al 7′ è l’apertura biancorossa Marin a trovare la via per la meta del pareggio 7-7 trasformata da Mercerat. Passano pochi minuti e l’imprendibile O’Leary-Blade ne fa una delle sue per il sorpasso Rangers.

Pepu Mercerat è ancora preciso, 7-14. Casale non vuole lasciar scappare via i vicentini, Girotto al 20′ centra i pali da calcio di punizione per il 10-14 che riporta i padroni di casa sotto break. Vicenza riprende a far muovere l’ovale e mette pressione in attacco. Alla mezz’ora è il pilone Franceschini a schiacciare la terza meta di giornata che porta la gara sul 10-19. Vicenza è padrona del campo, a pochi minuti dalla fine, Scalco realizza la quarta meta, quella del bonus, mentre l’estremo argentino Mercerat aggiunge la trasformazione per il 10-26 con cui si va al riposo.

Pronti via e l’ala Rangers Foroncelli chiude subito la gara

in avvio di ripresa a favore dei biancorossi con la quinta meta, trasformata da Pepu, per il massimo vantaggio vicentino 10-33. Gli staff tecnici fanno entrare forze fresche, la sfida si gioca a centrocampo con la Rangers in controllo.

All’ora di gioco è l’ala trevigiana Trabucco a marcare in bandierina la seconda meta Casale per il 17-33. Le chat sugli smartphone sono bollenti, Tarvisium è in difficoltà a Badia e non sembra averne a sufficienza per superare i polesani. Il tempo scorre, Vicenza contiene gli attacchi e si rilancia in avanti. A cinque dal termine ancora Trabucco coglie la seconda marcatura personale, Girotto centra i pali con la conversione per il 24-33 finale.

La Rangers ha fatto il suo,

bottino pieno di 5 punti in attesa del risultato della Tarvisium. Attimi di tensione in campo, ora è la Rangers a fare i conti con la matematica, ed alla fine arriva la conferma: le magliette rosse del San Paolo impattano la gara ed ottengono solo 3 punti. Ad un turno dal termine, la differenza aggiornata di 7 punti tra le due formazioni è decisiva: la Rangers Rugby Vicenza vince aritmeticamente il Girone 2 della Serie A e guadagna l’accesso ai playoff promozione in Top10.

Le altre formazioni qualificate ai playoff al momento sono: Parabiago, vincitore del Girone 1 e Lazio, vincitore del Girone 3. Ancora da assegnare invece il posto per la migliore seconda assoluta tra i tre gironi nazionali. Per il quadro completo delle sfidanti e dei relativi incroci di andata e ritorno si dovrà quindi attendere l’ultimo turno di domenica 7 maggio.

Per la Rangers, l’ultima giornata della stagione regolare vede in programma la sfida con il Petrarca alla Rugby Arena. La gara si trasformerà in una passerella con tutte le categorie della Società per ringraziare il FirstXV per questo grande risultato e caricare tutto l’ambiente in vista dei playoff promozione.

Forza Rugby Vicenza

Tabellino

Stadio “Eugenio” Casale sul Sile (TV) – Domenica 30 aprile 2023 – Serie A 2022-23, 21° giornata

Rugby Casale vs Rangers Rugby Vicenza 24-33 (primo tempo 10-26) mete 3-5

Marcatori: 4’ m Zanella tr Girotto (7-0); 7’ m Marin tr Mercerat (7-7); 14’ m O’Leary-Blade tr Mercerat (7-14); 20’ cp Girotto (10-14); 30’ m Franceschini (10-19); 38’ m Scalco tr Mercerat (10-26); 2’st m Foroncelli tr Mercerat (10-33); 20’ m Trabucco (17-33); 35’st m Trabucco tr Girotto (24-33).

Rugby Casale: Adam, Gallimberti, Menegaldo T., Spreafichi (26’st Ceccato), Trabucco, Girotto (35’st Mezzaroba), Russi (8’st Bassich), Marafatto, Menegaldo L., Zanella (1’st Carraretto), Lubiato (25’ Vallaro), Rossi, Artuso (30’st Manente), Cavallaro (30’st Malossi), Mazzola (8’st Cason)

All. Darrel Eigner

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat, Poletto (16’st Lisciani), O’Leary, Scalco (32’st Meneguzzo), Foroncelli (26’st Biasolo), Marin, Gelos, Piantella, Trambaiolo (13’st Nicoli), Peron (24’st Franchetti), Pontanari, Gallinaro, Franceschini (19’st Messina) Frangini (24’st Gutierrez), Lazzarotto (13’st Ceccato).

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Arbitro: Jaco Erasmus

AA1 Lazzarin AA2 Cominato

Calciatori: Mercerat (Rangers) 4/5, Girotto (Casale) 3/4

Cartellini: –

Note: giornata serena, terreno in ottime condizioni. Circa 500 spettatori.

Man of the Match: Sam O’Leary-Blade (Rangers)

Punti conquistati in classifica: Casale 0, Rangers 5

Risultati penultima giornata

21° giornata 30/04/2023 ore 15:30

Rugby Casale v Rangers Rugby Vicenza 24-33 (0-5)

Petrarca Padova v Romagna RFC 47-10 (5-0)

Verona Rugby v Rugby Paese 23-17 (4-1)

Rugby Badia v Ruggers Tarvisium 31-31 (3-3)

Valsugana Rugby Padova v Valpolicella Rugby 31-38 (1-5)

riposa Patavium Rugby Union

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 84

Ruggers Tarvisium 77

Valsugana Rugby 62

Petrarca Padova 62

Verona Rugby 58

Casale Rugby 36

Rugby Badia 36

Rugby Paese 34

Patavium Rugby Union 33

Valpolicella Rugby 31

Romagna RFC 26

Ultima giornata stagione regolare

22° giornata 07/05/2023 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza v Petrarca Padova

Ruggers Tarvisium v Rugby Casale

Rugby Paese v Patavium Rugby Union

Romagna RFC v Rugby Badia

Valpolicella Rugby v Verona Rugby

riposa Valsugana Rugby Padova

Qualificate ai playoff

1° girone 1 – Rugby Parabiago

1° girone 2 – Rangers Rugby Vicenza

1° girone 3 – Lazio Rugby

Miglior 2° – Cavalieri Prato o Capitolina

Fonte Davide Pelizzari

Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it