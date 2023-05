Nazionale Azzurri al Tommaso Dal Molin di Arzignano

La Nazionale Azzurri ha scelto di scendere in campo con tutte le sue forze a sostegno dei bimbi autistici con un progetto unico per le sue peculiarità…

Una struttura poliedrica all’interno della quale tutti i bimbi e ragazzi dai 6 ai 16 anni di età affetti dallo spettro autistico, potranno aumentare le loro autosufficienze attraverso percorsi sportivi di psicomotricità, migliorando il proprio aspetto motorio e cognitivo.

Nazionale Azzurri – CHI SIAMO

La Nazionale Azzurri nasce da un idea del suo Presidente Alessandro Arena,musicista cantautore e manager dello spettacolo.

La mission principale della Nazionale Azzurri e’ di offrire supporto alle fasce deboli e persone in difficolta’, concentrandosi nella raccolta fondi, per progetti solidali, associazioni no profit o ovunque si renda necessario…