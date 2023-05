“Il bilancio dello Stato è in sofferenza e, per cambiare la situazione, l’economia deve crescere a ritmi più alti dello 0,5%, anche rendendo più competitivo il mercato del lavoro. – Laura Dalla Vecchia in merito al CdM del 1° maggio

Quindi vediamo positivamente il taglio del cuneo fiscale

per chi guadagna meno di 35mila euro, Confindustria lo chiese anche al governo precedente. È chiaro che è troppo poco, ma la coperta è corta e almeno la direzione è quella giusta.

Positivo anche l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro seppur col limite dei lavoratori con figli a carico”, la Presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia commenta così quanto emerso dal Consiglio dei Ministri del 1° aprile per quanto riguarda il tema del lavoro.

“Si tratta di misure limitate nel tempo e nell’entità, appunto perché lo spazio fiscale è ristretto se non si cresce. Contiamo che nel prossimo bilancio si possano rendere migliori e soprattutto strutturali, vista anche la recente apertura del Ministro Calderone”, aggiunge.

“È apprezzabile – continua Dalla Vecchia –

la scelta iniziale di abrogare le causali impossibili introdotte dal cd Decreto dignità che irrigidivano e di fatto impedivano la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine e le somministrazioni a tempo determinato oltre i primi 12 mesi acausali.

Dall’altra parte, però, la questione delle causali non sembra ancora risolta, permangono, per i contenuti ad oggi sommariamente noti, in attesa della Gazzetta Ufficiale, dei profili di criticità che dovremo assolutamente esaminare perché si rischia di non conseguire quella flessibilità che invece la sostanziale abrogazione del Decreto dignità vorrebbe favorire.

Riteniamo comunque necessario introdurre misure che rendano più dinamico il mercato del lavoro in un momento storico globale incertissimo e altalenante, in cui la flessibilità sarà l’elemento che farà selezione tra le imprese in grado di competere sui mercati mondiali e chi verrà espulso”.



