Biblioteca Civica di Bassano del Grappa – Bassano: torna la rassegna “Viandanze – Sui sentieri di ieri e di oggi”

Rassegna organizzata in collaborazione con CAI Bassano, FIAB Bassano, Itinera Progetti

Per tutto il mese di maggio

la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa ospita la rassegna Viandanze. Sui sentieri di ieri e di oggi, il ciclo di incontri che coniuga letteratura e vita all’aperto, percorsi nella natura e scrittura. “La rassegna è nata nel 2017 – spiega l’Assessore alla cultura Giovannella Cabion – ed è il frutto della collaborazione della Biblioteca con le sezioni bassanesi di CAI e FIAB e con l’editore Itinera Progetti. Quest’anno propone quattro incontri e due escursioni, che accompagneranno il pubblico il pubblico dai luoghi più estremi del pianeta ai boschi dell’Atipiano, dai temi attuali della mobilità sostenibile alla storia dell’alpinismo”.

Si inizia venerdì 5 maggio alle ore 17.30

in biblioteca con Dino Lanzaretti, viaggiatore in bicicletta che, dalla Siberia ai deserti, dalla Mongolia all’Islanda, ha percorso tutti i continenti con spirito da esploratore. Durante l’incontro racconterà “Una vita sui pedali tra i luoghi più estremi del pianeta”, tra cui una vera e propria impresa, quella compiuta nel gennaio 2022, che lo ha visto percorrere assieme a Stefano Gregoretti la gelida strada di 1200km da Ojmjakon a Verchojansk, i due villaggi che in Siberia si contendono il record del luogo abitato più freddo del mondo.

Un’esperienza estrema, durata quasi un mese, durante la quale i due cicloviaggiatori hanno dovuto sopravvivere in autonomia a temperature che sono scese anche sotto i -60°.

Venerdì 12 maggio alle ore 17.30

un salto nel passato con “Verticalità e bellezza in Emilio Comici. Il più grande talento alpinistico italiano tra le due guerre mondiali”.

Emilio Comici (1901 –1940), con le sue duecento nuove vie aperte in Dolomiti, ha rappresentato, insieme a Riccardo Cassin e altri, la risposta italiana ai sestogradisti tedeschi. Capacità tecniche, personalità sfaccettata pienamente calato nelle tensioni di un’epoca in cui spinte conservatrici e culto della modernità s’intrecciavano strettamente, anche quando si trattava di scalare. “Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie terrene. Tutto questo perché siamo più vicini al cielo” sono le sue parole. A ripercorrere il ritratto e la carriera di Emilio Comici saranno Mario Busana e Davide Melchiori.

Venerdì 19 maggio alle ore 17.30

un incontro che aiuterà a riflettere sui temi della mobilità sostenibile. In un’epoca in cui la crisi climatica ed ambientale è al centro del dibattito politico, economico e culturale, quali sono le resistenze al cambiamento diretto alla mobilità attiva e sostenibile e quali strumenti utilizzare per incentivarne la diffusione nella società e nelle scuole? Antonio Consiglio, ospite dell’incontro, di professione psicologo e psicoterapeuta, ha affrontato questi argomenti scottanti in un suo recente libro in cui parla di transizione ecologica e propone di convertire l’uso dell’auto privata con l’uso della bici, dei mezzi pubblici o della micromobilità elettrica. A conversare con Antonio Consiglio sarà Renzo Masolo, presidente di FIAB Bassano.

Venerdì 26 maggio alle ore 17.30

sarà ospite della rassegna Daniele Zovi. Noto scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, Zovi è autore del libro IN BOSCO. Leggere la natura su un sentiero di montagna. Con lui attraverseremo simbolicamente boschi e spazi aperti dell’altopiano di Asiago, sperimenteremo il passo lento e solitario del camminare, impareremo a leggere i segni della natura e della storia in un luogo in cui – come notava Mario Rigoni Stern – «non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso antico».

La rassegna prevede anche due escursioni.

Domenica 21 maggio FIAB Bassano propone “Pedalando e camminando alla scoperta del bosco” in compagnia di una grande esperta come Paola Favero. Il ritrovo è per le ore 8.45 presso la sede di FIAB Bassano (Ex ospedale – parcheggio Le Piazze). Rientro previsto per le ore 16.30. Pranzo al sacco. Pedalata di 35 km (a/r) fino a Valstagna (imboccatura della Val Frenzela) ed escursione a piedi. Per informazioni: info@fiabbassano.it, iscrizioni su www.fiabbassano.it

Domenica 28 maggio il CAI Bassano propone l’uscita “Sui sentieri di Dino Buzzati in Val Canali”, un’escursione guidata in compagnia di Mario Busana e Davide Melchiori con letture di brani dello scrittore bellunese. Ritrovo alle ore 8.30 presso il Mercato Ortofrutticolo (via Mercato – Ca’ Baroncello). Rientro alle ore 18 circa. Percorso facile con dislivello contenuto. Pranzo al sacco. Per iscriversi contattare la biblioteca.