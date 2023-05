Apindustria Confimi Vicenza organizza: Digital Transformation dedicata alle PMI

Apindustria Confimi Vicenza organizza per mercoledì 10 maggio un evento gratuito di formazione

sulle nuove tecnologie e opportunità legate alla personalizzazione di prodotto, l’integrazione dei processi e la sicurezza informatica

Anche nelle PMI cresce la necessità di digitalizzare i diversi processi aziendali, aprendo nuove possibilità in termini di configurazione dell’offerta e relazione con il cliente: un percorso di innovazione che tuttavia può essere portato a termine con successo solo adottando tecnologie che siano realmente a misura delle piccole e medie imprese e che allo stesso tempo garantiscano un’adeguata protezione rispetto alle minacce informatiche alle quali un sistema interconnesso è naturalmente più esposto.

Su questo tema, Apindustria Confimi Vicenza organizza per mercoledì 10 maggio, a partire dalle 9.00 nella propria sede in Galleria Crispi, un evento gratuito di formazione e aggiornamento dal titolo “La Digital Transformation dedicata alle PMI”.

Dopo l’introduzione di Manuel Maraschin,

Direttore di Apindustria Confimi Vicenza, il programma prevede un primo approfondimento a cura del prof. Cipriano Forza, docente di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università degli Studi di Padova sulle possibili alternative nel percorso di integrazione tra i sistemi aziendali, nell’ottica di una visione e programmazione d’insieme ma anche dei possibili rischi collegati. Successivamente i consulenti di Sanmarco Informatica SpA illustreranno alcune soluzioni specifiche per la configurazione di prodotto, la gestione della produzione, IoT e Analytics, Controllo di Gestione e Cybersecurity. Dopo uno spazio per le richieste di chiarimenti e maggiori informazioni, l’incontro proseguirà con una serie di incontro individuali con gli esperti dell’Università degli Studi di Padova e di Sanmarco Informatica.

L’incontro rientra nell’ambio del progetto coordinato da Apindustria Confimi Vicenza, in collaborazione con il Centro Produttività Veneto e l’Università degli Studi di Padova, per promuovere e diffondere le conoscenze e le tecniche della Mass Customization 4.0 e della Digital Transformation, finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia Austria 2014-2020, che vede coinvolti in qualità di partner anche le Università di Bolzano e Klagenfurt e tre aziende private, Roen Est di di Gorizia, SelectionArts Intelligent Decisions e Energie Forum Kärnten della Carinzia.

Va ricordato che, sempre nell’ambito di questo progetto, è stata approntata la piattaforma online www.mc40-platform.eu, attraverso la quale le PMI interessate al tema possono accedere a tutta una serie di servizi e informazioni, ed è stata costituita una rete transfrontaliera Italia-Austria di competenze MC 4.0 che mette a disposizione delle PMI strumenti e competenze di livello su tematiche cruciali per la trasformazione digitale e la competitività.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online su www.apindustria.vi.it

Fonte: Apindustria Confimi Vicenza