Aldighieri (FDI): “Possamai parla di sviluppo economico ma si dimentica dei protagonisti, commercianti e imprese“

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale e candidato di FDI Nicolò Stefano Aldighieri dichiara: Il candidato del centrosinistra e capogruppo in regione del PD, Giacomo Possamai nel suo costoso programma sembra dimenticarsi completamente di imprese e commercianti, non una parola se non qualche vaga boutade.

Parla di promesse, ma mai di imprese e commercio.

Noi invece parliamo di fatti, parliamo delle realtà che in questi anni sono riuscite nonostante i rincari delle materie prime e la pandemia, sono riuscite a resistere, a svilupparsi e a crescere, anche grazie all’Amministrazione Rucco, che ha saputo tutelare questo settore, con misure come il piano gestionale dei plateatici, lo sviluppo del settore del turismo congressuale, il sostegno all’imprenditoria start up di giovani donne.

Al fianco, dei veri motori della nostra comunità, che ci vedono assoluti protagonisti in quanto seconda provincia in Italia per export, che proprio secondo i dati istat del mese di Marzo vede il made in Italy crescere ai massimi storici degli ultimi trent’anni.

Aldighieri (FDI): Nei prossimi cinque anni ci impegnano a continuare questo lavoro,

con l’approvazione del nuovo regolamento per il commercio, l’istituzione dei “buoni welfare di vicinato”, e prevediamo agevolazioni sui tributi locali per le aziende che apriranno in locali sfitti e disincentivi per i proprietari di immobili ad uso commerciale che li mantengono sfitti per lunghi periodi.

Fonte Gioventù Nazionale Vicenza