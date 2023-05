Ciclo di Incontri promosso dalle Acli di Vicenza e di Breganze: “I nuovi volti del Lavoro”

Giovedì 4 maggio alle 20.30 a Breganze la seconda serata

“Da una vita per il lavoro ad una vita oltre il lavoro. I cambiamenti in atto nella società vicentina” è il tema dell’incontro in programma il prossimo giovedì 4 maggio alle ore 20.30 in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42 a Breganze, a cura di Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl, profondo conoscitore della materia, anche per la sua già pluriennale esperienza in qualità di responsabile della Presidenza nazionale ACLI aps al Welfare e Reti di impresa e Presidente Nazionale Caf Acli srl.

La serata è la seconda della rassegna

“I nuovi volti del Lavoro” promossa dalle ACLI di Vicenza aps e dal CIRCOLO ACLI DON PIERO CARPENEDO aps, che avranno luogo a Breganze in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42 a Breganze.

I relatori che interverranno alle serate affronteranno argomenti di estrema attualità ed analizzeranno com’è mutato il mercato del lavoro a seguito della pandemia da Covid-19.

“Il Covid-19, come un tornado, ha mutato gli scenari della società – spiega il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon – i lavoratori sono stati rimescolati come delle carte da gioco.

Sono nate nuove modalità di svolgere antiche attività, è stato introdotto lo smart working, ridisegnando i luoghi di lavoro, le abitudini di vita e, naturalmente, le relazioni interpersonali con i colleghi.

La digitalizzazione si è imposta nel giro di poco tempo, per l’esigenza di far fronte ad una situazione oggettiva in cui l’isolamento appariva come l’unica carta da giocare.

Oggi dobbiamo fare i conti,

nel bene e nel male, con questo nuovo scenario del mercato del lavoro, che offre opportunità non trascurabili, ma richiede anche una certa attenzione e consapevolezza nell’agire quotidiano”.

Gli incontri proseguiranno giovedì 18 maggio alle ore 20.30 in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42 a Breganze, avrà luogo l’incontro sul tema: “Quale lavoro dopo la pandemia da Covid 19? Le figure professionali richieste dal sistema produttivo vicentino”, a cura di Massimo Giuseppe Zilio, consigliere provinciale delle ACLI di Vicenza aps.

L’ultimo incontro, che chiuderà la rassegna, avrà luogo giovedì 8 giugno alle ore 20.30 in Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42 a Breganze, sul tema: “Parità di genere nei luoghi di lavoro: una scelta di civiltà alla luce del PNRR. La situazione vicentina”, a cura di Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl.

Vicenza, 2 maggio 2023.

Fonte Matteo Crestani Giornalista