A Vicenza tre nuovi appuntamenti dedicati al volontariato con: Estate adesso

Estate adesso, rassegna informativa promossa da Progetto Giovani Vicenza

Dopo il successo del primo e del secondo ciclo di incontri, dedicati al lavoro stagionale e al viaggio, con 210 partecipanti, la rassegna Estate adesso prosegue con tre incontri online sul volontariato in programma martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio.

La terza edizione della rassegna informativa,

pensata per dare ai giovani l’occasione di informarsi sulle tante possibilità per organizzare la propria estate in maniera intelligente, divertente e remunerativa, è realizzata da Progetto Giovani Vicenza, grazie alla collaborazione fra tutti i servizi informagiovani e Progetto Giovani gestiti da cooperativa sociale Studio Progetto.

L’ultimo ciclo di incontri della rassegna sarà aperto martedì 9 maggio, alle 17, dall’appuntamento “Big local hero – Volontariato vicino casa”, a cura della Protezione Civile – Ufficio Provinciale di Vicenza e della cooperativa sociale Studio Progetto, con la conduzione dell’Informacittà di Arzignano.

Progetto Giovani Valdagno

condurrà mercoledì 10 maggio, alle 17, l’incontro dal titolo “I tre moschettieri del volontariato giovanile in Provincia”, nel corso del quale si approfondiranno le iniziative “Esperienze Forti”, “Ci sto? Affare fatica!” e “Green Teen Summer”.

Giovedì 11 maggio, alle 17, con la conduzione dell’Informagiovani Dueville si parlerà di Wwoof ed European solidarity corps durante l’evento “On the road: quando viaggiare è una questione di volontariato”.

Per iscrizioni chiamare Informagiovani Vicenza negli orari di apertura allo 0444.222045

oppure mandare un Whatsapp allo 0444 222045 con nome e cognome e la richiesta di iscriverti a Estate adesso.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza