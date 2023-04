Visita alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno” per gli utenti dei Centri sollievo di Vicenza

Utenti dei Centri sollievo in visita alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno”

Grazie all’Associazione veneto malati di Alzheimer e demenze degenerative (Avmad)

Mercoledì 5 aprile gli utenti dei Centri sollievo gestiti dall’Associazione veneto malati di Alzheimer e demenze degenerative (Avmad), accompagnati dai loro familiari, dai volontari e persone del direttivo dell’associazione, parteciperanno ad una visita guidata alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno”, aperta in Basilica palladiana fino al 28 maggio.

L’iniziativa è promossa da Avmad

in collaborazione con l’amministrazione comunale e rientra nel programma di attività organizzate per coinvolgere le persone malate di Alzheimer. O che soffrono di altre demenze di tipo cognitivo in attività culturali e ricreative e per dare, al tempo stesso, un sostegno alle loro famiglie affinché non si sentano isolate nel percorso di assistenza dei propri cari.

“Un piccolo grande esempio di inclusione

grazie alla collaborazione con Avmad – spiega l’amministrazione comunale – partendo dal principio che le mostre sono per tutti, senza alcuna distinzione. Vorremmo che fosse l’inizio di un percorso di proposte non solo culturali ma anche sportive. Un percorso per far capire che anche le persone malate di Alzheimer o che soffrono di altre demenze cognitive, se coinvolte, e le loro famiglie possono godere della bellezza di un evento culturale. Senza dimenticare che l’arte riesce a risvegliare ricordi ed emozioni vissute prima della malattia oltre a tenere in vita certe abilità intellettuali e manuali”.

La frequentazione da parte di persone con declino cognitivo in fase lieve e moderata di luoghi di cultura come i musei viene, infatti, considerata un modello terapeutico innovativo, che va a favorire la stimolazione cognitivo-comunicativa dei malati grazie alle arti visive.

Trascorrendo una giornata fuori dagli ambienti della loro quotidianità, le persone con decadimento lieve e lieve-moderato, grazie alla capacità dell’arte di suscitare emozioni, e non solo, riescono a far riaffiorare ricordi ed esperienze vissute in contesti similari oltre che condividere esperienze all’interno della comunità.

Associazione veneto malati di Alzheimer e demenze degenerative (Avmad)

Dal 2007 l’associazione Avmad si occupa di malati con decadimento cognitivo e delle loro famiglie offrendo informazione, formazione e attività di supporto con l’obiettivo di cercare di migliorare la loro qualità della vita.

Su incarico dell’Azienda Ulss 8 Berica, Avmad si occupa della gestione dei Centri sollievo al centro Lagorà di Vicenza, in via Lago di Pusiano 3, dove accoglie 58 persone, e a Ponte di Barbarano, in via Papa Giovanni XIII, dove ospita 5 persone.

Dopo l’emergenza sanitaria l’associazione ha proposto una serie di attività dedicate alle famiglie che hanno difficoltà nella gestione di un proprio caro in declino cognitivo, anche offrendo attività culturali e ricreative.

A maggio 2022,

in occasione della Giornata internazionale dei musei patrocinata dal Ministero della Cultura, alla quale hanno aderito i Musei civici di Vicenza, e dedicata al tema “Inclusione e Sostenibilità”, l’associazione Avmad ha organizzato una visita guidata della mostra “Palafitte e Piroghe” al Museo Naturalistico Archeologico.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza