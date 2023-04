Visioni d’Arte espone al Castello di Marostica dal 8 al 23 aprile

Roberto Settin patron di Visioni d’Arte dopo aver appena concluso la mostra collettiva a Venezia presso lo spazio espositivo San Vidal in Campo San Zaccaria a due passi da p.zza San Marco porta una collettiva d’arte contemporanea al Castello Inferiore di Marostica uno spazio storico ed affascinante. Con la dicitura “il Castello di Marostica” si intende l’insieme di due Castelli, superiore ed inferiore uniti da una cinta muraria lunga ben 1800 metri.

Il Castello Inferiore (sede della mostra) si affaccia direttamente sulla P.zza degli Scacchi dove si ospitano diversi eventi sia Musicali che di Opera per concludere con la famosissima Partita a Scacchi a Personaggi Viventi conosciuta in tutto il Mondo. Saranno presenti in mostra più di 40 artisti tra pittori, scultori e fotografi che esporranno più di 110 opere, provenienti, per la splendida opportunità, da tutta Italia ed Europa, vista anche la consolidata serietà e professionalità riscontrata dagli stessi Artisti nelle numerose esposizioni realizzate in Italia ed all’estero da Visioni d’Arte.

Il Vernissage si terrà l’8 aprile alle ore 16 nella sala principale. Ingresso libero

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Marostica