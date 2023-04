Vicenza for Children si dota di una nuova auto per il trasporto dei bambini

Consegnata oggi a Monte Berico l’auto che servirà a garantire il trasporto dei più piccoli per le cure sanitarie e le attività svolte dall’Associazione – Vicenza for Children si dota di una nuova auto per il trasporto dei bambini

Vicenza, 4 aprile 2023. È stata consegnata questa mattina, a Monte Berico, luogo simbolo della città di Vicenza e da dove è possibile ammirare tutta la città, la nuova Citroen C3 Aircross che consentirà a Vicenza for Children di garantire a numerose famiglie il trasporto dei bambini da/per l’ospedale di Vicenza e Padova, nonché per lo svolgimento delle diverse attività associative a sostegno dei più piccoli.

“Abbiamo scelto questo luogo perché rappresenta una finestra sulla nostra città. Il piazzale della Vittoria, dove sorge il santuario di Monte Berico – spiega il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi – non ha soltanto un valore cristiano, ma anche un innegabile valore storico. Proprio per questo abbiamo deciso di suggellare in questo luogo questo importante momento”.

Non si tratta, infatti, della mera consegna di un’auto,

resa possibile grazie al sostegno di Unicredit Banca, bensì di un preciso progetto che ruota attorno a bambini e famiglie.

La donazione attinge ai fondi raccolti dalla Banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la carta di credito “UniCreditCard Classic Etica”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi.

Tramite i fondi della “Carta Etica” UniCredit, negli ultimi 10 anni, è riuscita a sostenere oltre 180 progetti di Onlus e Associazioni benefiche sparse in tutto il Territorio Nord Est, erogando contributi per 4 milioni di euro.

“Questo mezzo, che si affianca al nostro Furgone–

aggiunge il presidente Girardi – ha un grande valore per le famiglie, in quanto le solleva dall’incombenza, non sempre semplice nella gestione quotidiana, di accompagnare i propri figli all’ospedale di Vicenza o di Padova, per la somministrazione delle cure che costituiscono il percorso sanitario individuato per affrontare la loro malattia”.

“L’auto, da sola, non avrebbe alcuna utilità, se non fosse per la straordinaria disponibilità dei nostri volontari – conclude il presidente Girardi – veri e propri angeli, spesso dei nonni, che accompagnano con dolcezza i più piccoli e se ne prendono cura, fino al momento di riportarli tra le braccia dei propri genitori.

È proprio ai nostri volontari, oltre che ad Unicredit che ci ha affiancato in questo progetto, che va il più grande ringraziamento da parte di Vicenza for Children”.

Commenta Alberto Merlini, Responsabile Area Small Business Vicenza e Provincia Nord di UniCredit: “Con questa donazione vogliamo ribadire, concretamente, il nostro impegno a favore di un territorio in cui la nostra presenza è storica e la nostra attenzione al benessere delle comunità in cui operiamo”.

Fonte Matteo Crestani Giornalista