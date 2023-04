Vicenza: Ambiente, oltre 1.500 cestini e 1000 cassonetti sostituiti negli ultimi sei mesi

L’amministrazione: negli ultimi sei mesi abbiamo “Completato un lavoro che dà maggiore decoro urbano”

Oltre 1500 cestini e 1000 cassonetti sostituiti negli ultimi sei mesi. Sono i numeri che fotografano l’attività svolta da Valore Ambiente del Gruppo Agsm Aim da ottobre 2022 a marzo di quest’anno.

I cestini sostituiti

Nel dettaglio, si tratta di 1.525 cestini “palino” da 30 litri sostituiti in tutto il territorio comunale, pari al 90 per cento del totale, eliminando completamente quelli posizionati sui vecchi pali della luce. Si aggiunge anche il rimpiazzo di 59 cestini di altro tipo.

I cassonetti sostituiti

I cassonetti sostituiti sono 1043, così distribuiti: 200 per la raccolta della carta, 351 per l’umido, 87 per la plastica, 263 per il secco residuo, 132 per il vetro e 10 per il verde. Rinnovati anche quattro contenitori per gli indumenti usati.

“I numeri – fa sapere l’amministrazione comunale – evidenziano un’attenzione sempre maggiore non solo per la raccolta dei rifiuti, ma anche per il decoro della città. Compresi i cassonetti, in relazione ai quali sono state intensificate anche le attività di pulizia e di lavaggio degli stessi, del sedime stradale, dei mezzi di raccolta e delle piste ciclabili. In particolare, viene oggi svolta una pulizia ben più accurata della sede stradale con particolare attenzione alla rimozione dei piccoli rifiuti, tramite lavaggio stradale anche notturno, per non disturbare le attività diurne dei cittadini, attiva già dal 27 febbraio, che riguarda l’area monumentale, il centro storico, la cintura e la prima periferia, nonché una pulizia straordinaria delle piste ciclabili, la cui estensione vale ben 45 chilometri. In centro storico, inoltre, si stanno installando apposite mascherature, modello Athena, per le strutture presenti in contra’ Oratorio dei Servi”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza