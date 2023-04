Schio: parcheggi rosa, le regole per utilizzarli al meglio

E’ al via in questi giorni la regolamentazione dei cosiddetti “parcheggi rosa” in piazza dello Statuto e in piazza Almerico Da Schio. Dopo un periodo sperimentale arrivano le regole per utilizzarli correttamente.

L’istituzione di due stalli sosta in p.zza Almerico da Schio e p.zza dello Statuto

riservati alle donne in gravidanza e con bambini piccoli, risale al luglio 2015 per volontà espressa della Giunta Comunale. All’epoca si confidò nell’educazione civica dei cittadini per il rispetto dell’uso di questi parcheggi anche perché a quel tempo non erano normati in alcun modo dal Codice della Strada. Pertanto eventuali usi impropri non sarebbero stati sanzionabili.

Nel 2021 è intervenuta una norma (L. n. 156/2021), che ha integrato il Codice della Strada, definendo per questi spazi le caratteristiche tecniche della, segnaletica, i requisiti e la procedura per ottenere il diritto di sostare su tali stalli riservati. Il Codice della Strada infatti ora prevede il rilascio di una autorizzazione (permesso rosa) per l’uso di questi “parcheggi rosa”.

L’autorizzazione viene rilasciata per veicoli a servizio di donne in gravidanza o a genitori con bambini di età non superiore a due anni, accompagnata da idonea documentazione di certificazione.

Chi possiede il permesso rosa ha dunque diritto alla sosta gratuita negli stalli riservati contrassegnati da apposita segnaletica, per un massimo di due ore, in modo da garantire il ricambio dei potenziali utenti, con obbligo quindi di esporre sul cruscotto sia il pass che il disco orario.

La procedura richiede una tantum il pagamento di 10 euro per spese d’ufficio.

“Si tratta di una regolamentazione che ha riempito un tassello mancante del Codice della Strada – dichiara il sindaco Valter Orsi – e che darà una maggiore garanzia di vedere rispettato il proprio diritto a chi ne è titolare, a fronte di una piccola spesa iniziale dovuta per costi amministrativi.

E’ sicuramente un’opportunità per agevolare i movimenti nel centro cittadino delle famiglie con bambini piccoli.

Con questo adeguamento si va a dare anche un ulteriore aiuto alle donne che ne faranno richiesta, infatti se prima erano individuati degli stalli riservati assoggettati al regolare pagamento della tariffa di parcheggio oraria, ora, con la sola esposizione del tagliando la sosta sarà gratuita; un risparmio reale se si fa una valutazione dell’utilizzo nel corso dell’anno, tenendo presente che i 10 euro una tantum sono destinati alle marche da bollo ministeriali”.

I tagliandi si possono ritirare presso l’ufficio ABACO, gestore dei parcheggi nel Comune di Schio, in via Pasini n. 83 aperto da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 – tel. 0445529621 – dopo la presentazione della seguente documentazione da inviare anche via mail a parcheggi.schio@abacospa.it :

– il modulo “Istanza rilascio permesso rosa“

– copia attestazione di pagamento

– copia del documento d’identità del sottoscrittore

– copia del libretto del veicolo

Fonte Loredana Mendo Servizio Comunicazione Palazzo Garbin

www.comune.schio.vi.it