Ancora cinema all’Auditorium Comunale di Piovene Rocchette con la stagione 2022/2023 che si avvia alla conclusione con due pellicole: il 7 aprile la proiezione di ‘Beautiful Minds’ e gran finale il 21 aprile col sequel di James Cameron ‘Avatar, La via dell’acqua’. Piovene Rocchette Auditorium: ‘Beautiful Minds’ e ‘Avatar, la via dell’acqua’

Gli spettacoli inizieranno alle 20,45.

“Ci avviamo così al termine di ‘Vola al cinema con noi’, la rassegna cinematografica piovenese-commenta il Sindaco e Assessore alla Cultura, Erminio Masero– Una collezione di pellicole iniziata lo scorso ottobre e che ha saputo stuzzicare la curiosità tra la gente, abbracciando anche i tanti gusti in fatto di cinema degli spettatori-continua-

Ringrazio il personale della Biblioteca Comunale che, come sempre, ha lavorato con passione per creare un cartellone cinematografico ricco di proposte e che ha saputo intrecciarsi con gusto a quello teatrale che si è concluso lo scorso 25 marzo.

Creando questi appuntamenti abbiamo dato alle persone l’occasione per evadere dal proprio quotidiano, immergendosi in tanti scenari-conclude il Sindaco Masero ricordando come si stia già lavorando per la prossima stagione ‘23/’24-Cercheremo come sempre di dare il meglio con l’auspicio che il nostro teatro si riempia sì di persone ma, soprattutto, delle loro emozioni”.

Venerdì 7 aprile, ore 20.45, in Auditorium – ‘Beautiful Minds’,

film diretto da Bernard Campan e Alexandre Jollien, racconta la storia di Louis, un uomo single che dirige un’impresa di pompe funebri, e di Igor, un quarantenne disabile fisicamente, ma con una grande mente. Il primo dedica anima e corpo nel suo lavoro, il secondo, invece, è estraneo al mondo, infatti ignora la vita reale e ogni forma di amicizia.

I due si ritroveranno a intraprendere un viaggio assurdo, verso il sud della Francia, durante il quale potranno finalmente sentirsi liberi, togliendosi di dosso i pesi che hanno acquisito durante la loro esistenza. Liberi di abbracciare la semplicità ed essere per la prima volta vivi e condividere un grande valore come l’amicizia.

Venerdì 21 aprile, ore 20.45, in Auditorium – ‘Avatar, la via dell’acqua’,

di James Cameron che porta sul grande schermo il sequel di Avatar e del mondo Pandora. Dopo la cacciata degli umani dal pianeta Pandora, Jake Sully e Neytiri hanno messo su famiglia e vivono in pace assieme al resto della tribù Omaticaya delle foreste. I terrestri però non si sono dati per vinti e dopo oltre un decennio assaltano nuovamente il pianeta, con un solo obiettivo: vendicarsi di Jake Sully.

Prevendite al Caffè Auditorium: biglietto singolo 5€, ridotto 3€, abbonamento 40€. Sconti e agevolazioni. Persone disabili maggiorenni Tariffa ridotta, Persone disabili minorenni Ingresso gratuito, Accompagnatore disabile (1 persona) Tariffa ridotta, Minori di 16 anni Tariffa ridotta, Maggiori di 75 anni Tariffa ridotta, Studenti di scuole Secondarie di Secondo grado e di Università Tariffa Ridotta.

Agevolazioni per famiglie. Due adulti e almeno un minore dello stesso nucleo, tariffa per il minore € 2,00 per ogni altro minore dello stesso nucleo € 2,00. Un adulto e due minori dello stesso nucleo, Tariffa per il minore € 2,00 per ogni altro minore dello stesso nucleo €2,00. Prevendite al caffè Auditorium

Norme ingresso in sala.

Gli abbonati devono prendere posto in sala entro le 20.30: dopo tale orario il posto rientra nella disponibilità del comune e sarà vendibile. Lo spettacolo inizierà non appena terminate le operazioni di verifica dei presenti in sala. Non è consentito introdurre cibi e bevande in sala. È obbligatorio esibire il documento di riconoscimento e la tessera scolastica per l’accesso con riduzione.

Piovene Rocchette, 03 aprile 2023

Fonte Mioni Susi Comune di Piovene Rocchette (VI)