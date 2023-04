Pasqua e Pasquetta tra le dimore storiche del Veneto, tre ville da scoprire

Tre ville da scoprire da Vicenza alla Pedemontana: un viaggio alla scoperta delle Dimore Amiche

Si avvicinano Pasqua e Pasquetta.

Accanto ai classici pic-nic si fanno strada anche proposte alternative. Tra queste l’opportunità di visitare le ville venete, tre ville da scoprire. La Dimore Amiche del Veneto, gruppo di eccellenza parte di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane, per il lungo week-end pasquale propongono una serie di visite alla scoperta della storia del Veneto. Ecco tre proposte.

facile da raggiungere, a un passo dall’uscita autostradale, situato in pieno centro città, è aperto alle visite sia domenica 9 che lunedì 10 (Pasquetta). Tra parco e sale la visita è si svolge in autonomia sfruttando i QR code dislocati nei vari punti della Dimora.

Da non perdere: le scuderie del Generale della Serenissima, Francesco Porto.

Per prenotare: www.castellodithiene.com

Villa Valmarana ai Nani ,

nel cuore di Vicenza, è aperta a Pasqua e Pasquetta eccezionalmente dalle 10 alle 19. Qui, tutti da ammirare, i capolavori che Tipeolo padre e Tiepolo figlio hanno hanno dipinto nelle stanze della palazzina e della foresteria. Da segnare in agenda: alle 10.30 del mattino è prevista una interessante visita guidata sia nel weekend pasquale ma anche per il lunedì di Pasquetta.

Da non perdere: a fine visita una sosta al Caffè della Villa (aperta dalle 10 alle 19) e contemplare la vista sulla valletta del Silenzio.

Per prenotare: www.villavalmarana.com

Villa da Schio

è una perla rara. Siamo a Castelgomberto, a circa 18 km da Vicenza. La dimora fu voluta dalla famiglia Piovene per poi passare ai Porto e alla famiglia da Schio. Da scoprire l’eleganza del parco settecentesco per una piacevole passeggiata a Pasqua o Pasquetta. La dimora è aperta alle visite ma solo per gruppi – anche piccoli – e solo su prenotazione.

Da non perdere: il susseguirsi di statue opera della celebre officina di Orazio Marinali

Per prenotare: www.villadaschio.com

Immagine di copertina: Castello di Thiene

Fonte: Ufficio Stampa Extra Lab Comunicazione