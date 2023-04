Venerd’ 14 aprile – (SIA) Open Day di Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti

L’evento, rivolto a tutti gli studenti delle classi IV e V degli istituti superiori, si terrà presso il polo universitario di viale Margherita

Il corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA),

dell’Università degli Studi di Padova con sede a Vicenza, si presenta alle future matricole: venerdì 14 Aprile 2023 dalle 15.30 alle 17.30, presso il polo universitario di viale Margherita (aula VM 11), ove si terrà un open day rivolto agli studenti delle classi V e IV delle Scuole secondarie di secondo grado.

Per l’occasione sono stati invitati gli alunni di circa 70 istituti di tutto il Triveneto: licei, istituti tecnici ad indirizzo chimico, biologico, ambientale, industriale e agrario, istituti professionali e alberghieri. Una rosa di destinatari piuttosto ampia in termini disciplinari come lo sono stati gli iscritti al corso di laurea in questi anni e che vede oltre la metà degli studenti proveniente da fuori provincia.

L’incontro si aprirà con una presentazione del programma didattico e dell’organizzazione del corso di laurea, dove accanto alle lezioni in aula un ruolo di particolare rilievo hanno anche le esercitazioni di laboratorio, senza dimenticare naturalmente il tirocinio in azienda durante il terzo anno.

Il tutto per formare figure professionali

che dopo la laurea potranno trovare impiego nelle più diverse aziende della filiera alimentare, particolarmente sviluppata in provincia di Vicenza e in tutto il Veneto: produttori o trasformatori di alimenti, ma anche società della Grande Distribuzione Organizzata e realtà della ristorazione industriale, senza dimenticare la possibilità di lavorare nel settore come consulenti e formatori.

Il programma dell’open day prevede inoltre alcune testimonianza di studenti iscritti e già laureati, oltre alla presentazione degli altri corsi di laurea triennali della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova.

Non mancherà inoltre una parte dedicata alle informazioni utili sul test di ingresso.

La partecipazione è gratuita, per informazioni e iscrizioni: cdl.sia@unipd.it, tel. 0444 393913.

Comunicato stampa n. 3 – 4 aprile 2023

Fonte Ufficio Stampa Fondazione Studi Universitari Vicenza Dott. Giovanni Bregant