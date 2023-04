Torna dopo tre anni la marcia Castellana – Montecchio Maggiore: Pasquetta ai Castelli

Montecchio Maggiore, 4 aprile 2023 – Dopo tre anni di stop torna la “Pasquetta ai Castelli” con un duplice appuntamento: Marcia Castellana al mattino e Festa Popolare al pomeriggio al Castello della Villa (di Romeo).

La tradizionale marcia non competitiva aperta a tutti festeggia quest’anno la 17ª edizione.

Due i percorsi proposti: 7 e 12 chilometri, entrambi con traguardo al Castello di Romeo.

Gli eventi sono organizzati dalla Associazione “Amici della Città di Montecchio” con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore e numerosi volontari Castellani (Gruppo Alpini Montecchio Maggiore, Gruppo Soccorritori, Gruppo dei Trodi “Mario Pellizzari”, Gruppo dei Giuseppini, Centro Anziani).

Partenza dalle 8 alle 9:30 con appuntamento al Polisportivo comunale

(via Del Vigo), e poi via lungo le contrade e i vicoli attraverso i colli fino ai Castelli, passando per i punti di ristoro gratuiti allestiti. Richiesto un contributo di partecipazione di 3 euro.

«Siamo felici di organizzare di nuovo la Castellana e la festa di Pasquetta perché riteniamo siano occasioni per vivere e conoscere il territorio, per uscire di casa e godere i bei paesaggi che Montecchio Maggiore ci offre. – dice il presidente degli Amici della Città di Montecchio, Vincenzo Guggino – Un’opportunità per trascorrere sotto le mura del Castello di Romeo qualche ora di spensieratezza il giorno dopo Pasqua».

Nella tarda mattinata è poi prevista

al Castello di Romeo la “Festa Popolare di Pasquetta” nel ricordo delle tradizioni e dei cibi locali con uova, vino, focacce, pane e soppressa. Per tutto il giorno sarà attivo uno stand gastronomico, ci sarà anche un piccolo mercatino con espositori locali, musica di accompagnamento, gonfiabili e laboratori per i bambini.

Il sindaco, Gianfranco Trapula, commenta: «Finalmente si torna con un’edizione completa, e nel rinnovare le nostre tradizioni invitiamo i nostri cittadini a partecipare per trascorrere insieme una giornata di festa all’aria aperta».

L’assessore alle Manifestazioni, Raffaella Mazzocco conclude: «Il nostro particolare ringraziamento agli Amici della Città di Montecchio e a tutti i volontari»,

