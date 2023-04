I Diavoli espugnano anche la pista di Cittadella con il risultato di 6-2 e portano a casa tre punti da una pista difficile e contro una formazione molto combattiva. – Mc Control Diavoli Vicenza espugnano la pista di Cittadella

I vicentini hanno avuto tante occasioni, si contano 32 parate di Belloni e 9 di Frattini, entrato a circa 8 minuti dal termine, a cui vanno aggiunti tre pali, un gol annullato a Pace e una serie di tiri fuori di poco. Sicuramente la vittoria è meritata e poteva essere ancora più ampio il bottino, ma non va dimenticato che i padroni di casa hanno combattuto, hanno avuto le loro occasioni, buona la prova di Olando a difendere la porta dei Diavoli, e hanno contribuito a creare difficoltà ai vicentini.

Rispetto alla gara a Verona, la formazione biancorossa è migliorata, ha fatto vedere delle belle giocate e delle belle azioni, i giocatori si stanno sempre più trovando tra loro e la sintonia aumenta sempre di più. Unico neo, la difficoltà in alcuni momenti a concretizzare le occasioni, ma la strada è quella giusta.

Nel primo tempo

alla conclusione del Cittadella risponde Vicenza con diagonale di Delfino, servito bene da Vendrame, al termine di una bella azione a cui è mancato solo il gol. Poi tiro di Tombolan ribattuto da Olando e ancora Diavoli con Dal Sasso e Delfino, fermati sempre da Belloni. Cittadella colpisce il palo, ma è Vicenza ad essere sempre pericoloso, anche se per vedere il gol bisogna attendere quasi 12 minuti e il bel tiro di Lorenzo Campulla.

Alla penalità fischiata a Pace i padroni di casa si fanno sotto con Roffo e con Baldan, a cui risponde bene Olando e poi sono i Diavoli ad attaccare con Hodge e con una bella conclusione di Pace in cui Belloni si salva di gambale.

I Diavoli colpiscono il palo con Francesco Campulla e segnano con Pace che caparbiamente mette in rete, non secondo l’arbitro che annulla (forse perché la porta era stata spostata). Vicenza comunque insiste, raddoppia con Vendrame e alla penalità fischiata contro per troppi uomini in pista regge bene grazie al portiere Olando.

Nella seconda frazione di gioco

dopo poco più di un minuto Francesco Campulla va a segno su un assist perfetto di Dal Sasso, ma è Olando a dover intervenire su Campos lasciato da solo. Poi i Diavoli provano ad affondare il colpo: per due volte con Dal Sasso, con Delfino e con Sigmund, ma si fanno sorprendere da Calore che accorcia le distanze. Alla penalità fischiata ai padroni di casa i Diavoli faticano a trovare varchi, ma riescono ad allungare con Dal Sasso pronto sul primo palo a deviare in porta il passaggio di Delfino.

Cittadella cambia portiere: fuori Belloni, che ha parato tantissimo, e dentro Frattini. Buon momento dei padroni di casa che trovano il secondo gol realizzato dall’ex Roffo ben servito da Calore. I Diavoli reagiscono subito: il tiro di Lorenzo Campulla è di poco fuori, così come quello di Delfino, non quello di Sigmund che su assist di Delfino insacca il 5-2.

Ci prova di nuovo Dal Sasso, palo, poi Pace, fuori. Risponde Cittadella con Roffo: palo esterno e alla penalità fischiata a Calore è Delfino a siglare il 6-2 e con questo risultato si chiude la gara.

E ai fratelli Lorenzo e Francesco Campulla,

entrambi a segno questa sera, abbiamo chiesto come hanno visto la gara.

“E’ stata una partita combattuta, con loro un paio di volte è stato più facile, almeno guardando il risultato, mentre stasera sono stati più bravi, il loro portiere ha parato tanto e abbiamo sbagliato tanto noi sotto porta – ha spiegato Francesco a fine gara. – Una partita comunque combattuta, bella da giocare e tre punti importanti portati a casa”.

– Stasera cambi di linee e qualche novità, come hai visto la squadra?

“Ogni volta stiamo prendendo sempre più fiducia e oggi abbiamo giocato bene, entrambe le linee, tutti quanti, anche il portiere – ha aggiungo Lorenzo. – Sono contento della mia prestazione e anche complessivamente della squadra”.

– Adesso settimana tosta: mercoledì derby con Asiago e sabato big match con Milano.

“Abbiamo sperimentato e lavorato in queste settimane per arrivare pronti prima per queste partite e poi per i play off – ha dichiarato Francesco. – Bisogna arrivare concentrati, oggi da questo punto di vista meglio rispetto a Verona, ma possiamo fare ancora meglio”.

– A Verona forse è mancato un po’ il ritmo partita e la giusta attenzione, dovuta anche alla turno di riposo?

“Credo solo sia mancata la concentrazione ad inizio partita e poi per fortuna dopo i primi due minuti un po’ brutti siamo riusciti subito a riprenderci e a ribaltare il risultato”.

– E in merito al derby? E’ sempre una gara

“Loro sono una bella squadra, infatti sono terzi – ha concluso Lorenzo. – Credo sarà una partita bella combattuta e vedremo chi vincerà”.

Tabellino

Cittadella Hockey – Mc Control Diavoli Vicenza (0-2) 2-6

Cittadella Hockey: Belloni, Frattini, Tombolan, Francon, Calore, Campos, Sambugaro, Grigoletto, Baldan, Lago, Lievore, Niceforo, Roffo.

All. Pierobon M.

Mc Control Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Cantele, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Sigmund, Centofante, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Dal Sasso.

Sommadossi D.

Arbitri: Mancina

Reti

PT: 11.50 Campulla L. (V), 15.56 Vendrame (V);

ST: 21.02 Campulla F. (V), 25.41 Calore (C), 29.09 Dal Sasso (V) pp, 32.04 Roffo (C), 35.06 Sigmund (V), 39.05 Delfino (V) pp.

Fonte Sabrina Nicoli Addetta Stampa Mc Control Diavoli Vicenza