Al Bellunese Menegatti toglie la ruggine invernale con Toffano che strabilia, beffato sul finale, mentre al Maremma Ceccato, pur con qualche intoppo, continua a progredire. – Jteam: un fine settimana in crescita

Bassano del Grappa (VI), 05 Aprile 2023 – Sono state due trasferte ricche di segnali positivi, nonostante la classifica possa far intendere altro, quelli chiusi nel cassetto da Jteam.

Semaforo verde sulla Coppa Rally ACI Sport di quarta zona, in occasione del Rally Bellunese di Sabato e Domenica scorsi, dove Paolo Menegatti, in coppia con Nicola Rutigliano su una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, ha chiuso buon sesto assoluto, di gruppo RC2N e di classe R5 – Rally2, allenandosi in vista dell’inizio del Campionato Italiano Rally Asfalto.

“Quest’anno punteremo al Campionato Italiano Rally Asfalto”

– racconta Menegatti – “quindi la presenza al Bellunese ci è stata molto utile per poter ritrovare ritmo, dopo la pausa invernale, e riprendere confidenza con il mezzo. Siamo partiti cauti, andando poi in progressione nel corso della giornata di gara. Siamo consapevoli che si può fare meglio, soprattutto io devo migliorare. Si poteva andare più forte, certamente, ma va bene così. Grazie a Nicola, sempre perfetto.”

Anche se la classifica lo vede ritirato, sull’ultimo tratto cronometrato, sotto agli occhi di tutti è la consistenza di un Giovanni Toffano sempre più a proprio agio nella classe regina e reduce da due giorni che lo hanno visto lottare a lungo per le posizioni a ridosso del podio assoluto.

Il portacolori della compagine di Bassano del Grappa, assieme a Matteo Gambasin sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, si è mantenuto in scia al treno dei migliori, quarto nella generale prima di vedersi costretto ad alzare bandiera bianca per un’uscita inaspettata.

“Sono molto felice ed ovviamente non per il ritiro” – racconta Toffano – “ma per aver confermato quanto di buono fatto lo scorso anno. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e, fino all’ultima prova, eravamo quarti assoluti. In un tratto veloce, prima di una chicane, il posteriore è scartato improvvisamente. Pur cercando di correggere la traiettoria siamo finiti per toccare. Dovremo vedere il cameracar per capire cosa sia successo perchè è stato molto strano.”

Dal Triveneto alla Toscana

per il secondo atto della CRZ di sesta zona, il Trofeo Maremma, che ha visto impegnato, negli stessi giorni, un Vittorio Ceccato in crescita, nonostante qualche fuori programma che hanno visto protagonista lui e l’inseparabile Rudy Tessaro alla sua destra.

Per la terza punta del sodalizio bassanese, a bordo di una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing è arrivato il quindicesimo assoluto, dodicesimo di gruppo RC2N e di classe R5 – Rally2.

“Abbiamo commesso un paio di errori che ci hanno allontanato dalla top ten” – racconta Ceccato – “ma possiamo dire di essere molto soddisfatti della strada che abbiamo intrapreso. Abbiamo ridotto, di un bel po’, il distacco dai migliori e questo testimonia un grande lavoro svolto assieme al team.

L’auto è stata impeccabile ed anche Rudy, sempre preciso. Grazie alla P.A. Racing, in particolare a Fabrizio. Un podio l’abbiamo anche fatto, quello tra gli Over 55.”

Immagine di Paolo Menegatti, in azione nel Rally Bellunese (immagine a cura di Fotosport)