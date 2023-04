Il Comune di Caldogno (VI) lancia il bando per “adottare” le rotatorie

Chi si fa carico della manutenzione delle rotatorie potrà utilizzare gli spazi pubblicitari

Dopo il successo della collaborazione avviata con alcune aziende di giardinaggio del territorio, che da gennaio si sono assunte l’incarico di abbellire costantemente con piante, fiori e arbusti cinque rotatorie, il Comune di Caldogno estende e rilancia la proposta con un apposito bando.

Chiunque – privati, associazioni, fondazioni, aziende – potrà aderire per presentare la propria proposta e “adottare” una delle rotatorie presenti nel Comune: chi se ne farà carico garantirà a costo zero per la collettività la cura e la manutenzione di queste piccole aree verdi, potendo in cambio usufruire di alcuni spazi pubblicitari presenti al loro interno.

«Si tratta di una formula in cui tutti ottengono dei benefici: il decoro del verde pubblico, chi “adotterà” le rotatorie, e ovviamente anche le casse pubbliche con un sensibile risparmio», sottolinea l’assessore all’ecologia, Paolo Meda.

Il bando prevede che l’accordo pubblico-privato possa essere concordato per quanto riguarda la durata, che può arrivare al massimo fino al termine del 2026.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta esclusivamente via PEC, all’indirizzo caldogno.vi@cert.ip-veneto.net, intestando la comunicazione a Comune di Caldogno – Struttura lavori pubblici ecologia. Nel modulo di richiesta dovrà essere brevemente descritta la proposta di sponsorizzazione, anche per mezzo di simulazioni render, fotomontaggi fotografici, disegni, indicandone il valore economico. L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, di volta in volta procederà, sulla base dell’esame della documentazione presentata, ad individuare i soggetti idonei affidando la sponsorizzazione.

Informazioni possono essere richieste alla Struttura Lavori Pubblici Ecologia, (ecologia@comune.caldogno.vi.it – 0444 901504).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Caldogno

Caldogno – 06 aprile 2023