Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 15 aprile al 10 settembre 2023 alle Gallerie d’Italia – Vicenza la mostra “EX – Illustri x Elena Xausa”, cuore di un laboratorio creativo che per cinque mesi coinvolgerà gli appassionati di illustrazione nella sede museale vicentina della Banca. – Gallerie d’Italia – Vicenza: “EX – Illustri x Elena Xausa”

Protagonista della mostra è Elena Xausa (1984-2022),

illustratrice e artista italiana di fama internazionale recentemente scomparsa.

Il titolo EX trae origine dalla modalità con cui firmava le sue opere ma anche dal significato etimologico della parola: EX come moto da luogo, come punto di partenza e come causa.

Questo progetto è infatti pensato non solo come omaggio all’artista e alla sua carriera ma anche come un cantiere in movimento, che prende spunto dall’energia di Xausa per coinvolgere un’ampia comunità creativa.

Elena Xausa ha vissuto a Venezia, Berlino, Milano e New York lavorando per riviste, magazine e brand di livello mondiale come The New Yorker, The New York Times, Le Monde, Les Echos, Monocle, Vogue, Esquire, Vanity Fair, Icon Design e importanti brand come Apple, Nike, Fendi e molti altri.

La sua ricerca artistica l’ha portata a esplorare le infinite possibilità del disegno e a sviluppare il proprio lavoro anche nella terza dimensione, con la creazione di installazioni site specific, oggetti di design e capi d’abbigliamento.

Con la mostra dedicata a Elena Xausa, le Gallerie d’Italia di Vicenza danno l’avvio a un appuntamento annuale dedicato all’illustrazione contemporanea internazionale.

Fonte Silvana Scannicchio Intesa Sanpaolo

Segui Intesa Sanpaolo su:

https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html