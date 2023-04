Le prenotazioni sono “quasi full”. Baratto, presidente della FIPE provinciale – Federazione Italiana Pubblici Esercizi: “I ristoratori vicentini possono davvero esprimersi al meglio in questa stagione”. Si preannuncia una buona Pasqua nei ristoranti vicentini.

A pochi giorni dal week end di festa,

nei locali le prenotazioni non mancano e, considerando anche quelle che arriveranno come al solito all’ultimo momento, si può pronosticare che nei locali il giorno di Pasqua ci sarà il pienone. “Sia in città, sia in provincia, così come sull’Altopiano di Asiago – conferma Gianluca Baratto, presidente della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) della provincia di Vicenza – siamo nell’ordine del 90 % dei posti prenotati.

Quindi, sicuramente, l’andamento è buono e si respira ottimismo. Il lunedì di pasquetta, invece, qualche ristorante sarà chiuso, ma da tradizione si sa che la giornata è dedicata alla “gita fuori porta” un po’ per tutti, anche se molto dipenderà dal meteo”.

Le anticipazioni sui menu rivelano che ci sarà molto spazio alla tradizione anche negli ingredienti: agnello e capretto in varie ricette per i secondi di carne; asparagi, bruscandoli ed erbette di stagione per gli antipasti e primi piatti; colomba, focacce e cioccolato per i dessert. Il prezzo medio – come si può vedere anche dai menu di Pasqua pubblicati sul sito ristoratoridivicenza.it. di Confcommercio Vicenza – si aggira intorno ai 40 e 50 euro, a seconda del locale, cifra che con i vini può arrivare mediamente a 60-65 euro.

La Pasqua è solo la prima di una serie di festività che quest’anno,

grazie ai “ponti”, danno la possibilità di fare vacanze più lunghe. “L’auspicio è che Vicenza città d’arte, l’Altopiano e tutta la montagna vicentina e i tanti luoghi straordinari della nostra provincia – dice Baratto – ne possano beneficiare anche dal punto di vista delle presenze turistiche.

Gli “ingredienti” per un soggiorno di qualità e benessere ci sono tutti: monumenti, paesaggi, buona ospitalità e buon cibo. Per quest’ultimo, i ristoratori vicentini in questa stagione possono davvero esprimersi al meglio e lasciare un buon ricordo al visitatore, grazie soprattutto alle tante prelibatezze che il territorio esprime: dall’asparago bianco di Bassano Dop al tarassaco di Conco

De.Co, alle erbette di stagione, che diventano l’ingrediente che contraddistingue anche stupendi primi piatti di pasta fresca della tradizione vicentina”.

Si va quindi verso un’altra ottima stagione per la ristorazione in provincia. Un andamento in linea con gli ottimi risultati che sta registrando il settore su tutta la Penisola.

4 aprile 2023

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)