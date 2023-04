Famila Wuber: Coppa Italia alle spalle, è già tempo di playoff scudetto!

Praticamente nemmeno il tempo di festeggiare il traguardo record della quattordicesima Coppa Italia conquistata sabato sera contro la Reyer Venezia alla Molisana Arena di Campobasso, che il Famila Wuber è già al lavoro per preparare i quarti di finale playoff scudetto.

E la sorte ha voluto che proprio la Magnolia Campobasso fosse l’avversaria delle orange in questo primo turno nella strada verso il tricolore. Complice l’impegno delle Final 4 di Eurolega, tutta la serie è anticipata rispetto agli altri quarti di finale.

Si comincia domani sera ore 20 al PalaRomare, si prosegue venerdì alle 20.30 alla Molisana Arena ed eventualmente si torna a Schio a Pasquetta alle 20 (in caso di gara 3).

Le avversarie

Superata proprio nell’ultima giornata dalla Passalacqua Ragusa, la Magnolia ha chiuso la sua stagione al settimo posto, confermando il piazzamento dello scorso anno. I fiori d’acciaio sono una squadra compatta e temibile che ha dato prova della propria pericolosità anche poco tempo fa quando al PalaRomare hanno messo alle strette il Famila per quasi tutta la gara. Parks è l’assoluta trascinatrice delle molisane con 20 punti di media ma un contributo fondamentale arriva anche dal pivot Milapie e dallo straordinario giovane talento di Quinonez (quasi 10 punti di media a testa). Anche Perry e Abdi contribuiscono con sostanza alla voce punti segnati mentre Trimboli, Kacerik e Togliani sono le migliori passatrici della squadra. Importante, infine, la solidità e l’esperienza di giocatrici come Narviciute e Battisodo (che assieme a Trimboli è una grande ex della partita).

Qui Schio

Nonostante abbia già giocato finora 48 partite ufficiali, Schio ha dimostrato di avere risorse infinite quando si tratta di scendere in campo in gare che mettono in palio un trofeo disputando una serie di Coppa Italia davvero strepitosa. Il cammino prosegue senza respiro imboccando ora la via dei playoff scudetto inframezzati dalla storica parentesi della F4 di Eurolega (14-16 Aprile a Praga).

Chiaramente ora diventa sempre più fondamentale la gestione oculata dell’impiego delle giocatrici a disposizione, un aspetto che tutto lo staff tecnico sa bene come controllare.

Arbitri

Enrico Bartoli di Trieste (TS)

Jacopo Pazzaglia di Pesaro (PU)

Chiara Bettini di Faenza (RA)

Dove vedere la partita

Diretta streaming esclusiva su LBFTV

Biglietteria aperta al PalaRomare dalle ore 18

La serie contro Campobasso

Gara 2 – Venerdì 7 aprile ore 20.30 a La Molisana Arena di Campobasso

Ev. gara 3 – Lunedì 10 aprile ore 20 al PalaRomare di Schio

Gli altri quarti di finale

Virtus Segafredo Bologna – Parkung Graf Crema

Banco di Sardegna Sassari – Allianza Geas Sesto San Giovanni

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa

