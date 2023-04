Dialetto Vicentino: sfida 4.0 Poesia e Prosa in dialetto

“CONCORSO INTERNAZIONALE PROVINCIA DI VICENZA” 2023 – II EDIZIONE – Dialetto Vicentino: sfida 4.0 Poesia e Prosa in dialetto

Un concorso dedicato al dialetto vicentino. Quello di oggi, ma anche quello di cent’anni fa, che fa parte della tradizione veneta e vicentina.

Lo organizzano le Associazioni Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Vicentini, in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e con il contributo di Viacqua, per incentivare la diffusione e la conoscenza della lingua vicentina, favorire la condivisione delle esperienze e delle emozioni dei vicentini, sia quelli che abitano nella loro terra di origine che quelli emigrati in Italia e all’Estero e dei loro discendenti.

Il titolo è “Dialetto vicentino: sfida 4.0”.

Si tratta della seconda edizione del Concorso Internazionale Provincia di Vicenza che quest’anno propone come tema “Chiare dolci e fresche acque (Petrarca)”. Il concorso è suddiviso in tre sezioni: sezione “Italia”, sezione “Estero” e sezione “Multimediale”.

Alle sezioni Italia ed Estero si può partecipare con una poesia o con un testo di prosa, entrambi in dialetto vicentino. Alla sezione multimediale, unica per vicentini che risiedono in Italia o all’estero, si partecipa con un video della durata massima di 15 minuti.

Il concorso è stato presentato questa mattina nella sede della Provincia di Vicenza da Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, accompagnato dal vicepresidente con delega alla cultura Marco Guzzonato, Ferruccio Zecchin, presidente dei Vicentini nel Mondo, Denise Mingardi, presidente del Cenacolo Poeti Vicentini, Mattea Gazzola, direttrice della Biblioteca Bertoliana, Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua.

“E’ un progetto che la Provincia sostiene con convinzione -ha esordito il presidente Andrea Nardin- perché valorizza la nostra lingua e perché ci permette di mantenere saldo il legame con i tanti vicentini che risiedono fuori dalla nostra provincia, al di là e al di qua dell’Oceano.”

“I Vicentini hanno solcato i mari con la valigia di cartone

-ha dichiarato Zecchin- in cerca di fortuna già alla fine dell’Ottocento e numerosi sono oggi i nostri giovani che con il tablet sotto il braccio affrontano percorsi formativi o professionali nei cinque continenti. Quello che unisce gli emigranti di ieri e gli expats di oggi con la loro terra di origine è il dialetto vicentino, che riecheggia dove meno te lo aspetti, dal mato brasiliano all’outback australiano.”

La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2023. La commissione giudicante sarà formata da: Dario Bruni, Carla Combatti, Giannina Gaspari, Eleonora Pucci e Enzo Segalla. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 14 ottobre 2023 alle 16.30 nella sede della biblioteca civica Bertoliana, a palazzo Cordellina a Vicenza.

Tutte le informazioni sul sito dell’Associazione Vicentini nel Mondo www.entevicentini.it, Cenacolo dei Poeti Vicentini https://cenacolopoetivi.wixsite.com/website, Biblioteca Bertoliana www.bibliotecabertoliana.it, Rete Biblioteche Vicentine www.rbv.biblioteche.it e alla mail info@entevicentini.it.

Fonte Provincia di Vicenza Ufficio Stampa