Definiti i criteri per la costituzione e il funzionamento della Consulta per le politiche giovanili

Comune di Vicenza, l’amministrazione ha approvato i criteri per la costituzione e il funzionamento della Consulta per le politiche giovanili. Si tratta di un organo consultivo, pensato per favorire il confronto e la cooperazione tra le associazioni giovanili del territorio. Lo scopo è di valorizzare le potenzialità dei giovani e di elaborare proposte per lo sviluppo e l’implementazione di progetti e servizi per le nuove generazioni. Sarà composto da delegati di associazioni e organizzazioni di età compresa tra i 16 e i 35 anni e avrà sede al polo giovani B55 in contra’ Barche 55.

La Consulta eserciterà le sue funzioni in autonomia, operando per costruire una solida rete di rapporti con i giovani. Con le realtà associative, le scuole, gli amministratori, i consiglieri comunali e giovani presenti nelle istituzioni.

Saranno numerosi i compiti di questo nuovo organo

Dare espressione ai bisogni e alle esigenze dei giovani per definire progetti e proposte condivisi tra le associazioni, anche finalizzati alla partecipazione a bandi di istituzioni pubbliche e private. Valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei ragazzi nel tessuto sociale e nelle istituzioni. Formulare proposte ed esprimere pareri su provvedimenti dell’amministrazione comunale su tematiche inerenti alle politiche giovanili. Collaborare con Comune e Informagiovani nelle attività di competenza e per proporre iniziative.

A comporre la Consulta saranno il sindaco o un suo delegato;

rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro di Vicenza composte da almeno il 50 per cento di soci tra i 16 e i 35 anni di età. Rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali che abbiano costituito un proprio organismo rappresentativo dei giovani. E membri della Consulta provinciale degli studenti.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza