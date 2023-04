Curling, Mondiali: contro la Germania gli azzurri infilano il terzo successo consecutivo

Dopo Turchia e Svizzera, l’Italia piega anche la Germania nel corso dei Campionati Mondiali 2023 di curling di scena a Ottawa, in Canada.

Sul ghiaccio della TD Arena la Nazionale tricolore mette a referto la terza vittoria consecutiva e, dopo la doppia sconfitta della giornata d’esordio, risale posizioni in classifica dove viaggia al momento al sesto posto insieme al Canada.

Netto e mai in discussione il successo contro i tedeschi guidati dalo skip Totzek.

Sul ghiaccio con Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), la formazione allenata dal direttore tecnico Claudio Pescia ha marcato subito un punto nel primo end rubando poi due mani consecutive agli avversari salendo addirittura 6-0 dopo tre end.

La Germania reagisce con una marcatura nella quarta ripresa ma gli azzurri ristabiliscono le distanze prima dell’intervallo (7-1) e al ritorno sul ghiaccio Totzek e compagni, dopo aver realizzato solo un punto, alzano bandiera bianca.

Qui la classifica del round robin.

Gli azzurri giocheranno ora in serata (ore 20.00) contro la temibile Norvegia, al momento seconda in classifica, quindi nella notte italiana (ore 01.00) contro la Nuova Zelanda. Importante non fermarsi per proseguire la corsa ai playoff.

Curling – Qui i risultati e il programma completo del round robin.

Credito fotografico: WCF

Fonte FISG

