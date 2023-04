Con ddl Senato passo in avanti verso la sperimentazione del miglioramento genetico – Confagricoltura Vicenza: sperimentazione in campo delle Tea

Vicenza, 5 aprile 2023 – “Un nostro cavallo di battaglia trova finalmente luce nel dibattito parlamentare. Le tecniche di evoluzione assistita (Tea) sono un passo fondamentale in agricoltura: senza ricerca non si va da nessuna parte”.

Anna Trettenero, presidente di Confagricoltura Vicenza,

plaude al lavoro della IX Commissione del Senato, che ha iniziato l’esame del disegno di legge proposto dal senatore Luca De Carlo per consentire la sperimentazione in campo delle Tea, le tecniche di evoluzione assistita.

Si tratta di tecniche di miglioramento genetico che permettono di ottenere piante resilienti ai cambiamenti climatici e resistenti agli insetti e ai patogeni, garantendo un migliore rendimento produttivo.

“Finalmente si esce dal laboratorio e si va a sperimentare in campo, passaggio indispensabile perché queste tecniche possano poi essere utilizzate dagli imprenditori agricoli – sottolinea Anna Trettenero -.

Questo tema è stato affrontato da Confagricoltura Vicenza nel convegno della settimana scorsa, in cui abbiamo incontrato Federico Zerboni, presidente di Maizall, che riunisce le associazioni di mais di Stati Uniti, Brasile e Argentina.

Le biotecnologie,

già applicate in gran parte delle regioni del mondo, hanno portato a un miglioramento delle produzioni e della sostenibilità e vanno assolutamente introdotte anche nella nostra agricoltura. Solo il miglioramento genetico può permetterci di affrontare le sfide odierne con piante più resistenti alla siccità e ai cambiamenti climatici, garantendo le richieste alimentari di una popolazione di 8 miliardi, di cui il 60 per cento in Asia e quasi il 20 in Africa.

Si tratta di tecniche, del resto, che sono solo l’ultimo tassello di un miglioramento genetico iniziato alcuni millenni fa, se pensiamo che ortaggi comuni come le carote, i broccoli e le rape sono il risultato di un miglioramento effettuato nel tempo”.

Le Tea sono biotecnologie che non prevedono apporti di altre specie, ma passaggi migliorativi all’interno della stessa specie. Come ha spiegato il senatore De Carlo in commissione, si potrà ad esempio utilizzare geni di viti selvatiche, più resistenti alla siccità e al maltempo, per migliorare la resistenza delle viti di uva da tavolo o da vino.

Niente di diverso da quello che si è fatto per secoli: solo con strumentazioni e metodi di ricerca innovativi e all’avanguardia.

