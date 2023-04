Comune di Vicenza: soggiorni climatici per anziani, disponibili tutte le proposte

E’ possibile prenotare i soggiorni climatici per anziani, rivolti alle persone con più di 65 anni, scegliendo tra numerose proposte in località di mare, montagna, lago, terme oppure in altre destinazioni.

L’elenco è stato stilato a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto a tutte le realtà associative che organizzano soggiorni estivi nel periodo giugno – settembre 2023.

I soggiorni prevedono trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena, sistemazione in camere doppie e, se possibile su richiesta, in camere singole o triple, tutte dotate di bagno privato.

E’ possibile prenotare indicativamente per due settimane (15 giorni e 14 notti), da giugno a settembre. Sarà sempre presente con il gruppo un accompagnatore che si occuperà dell’assistenza e della gestione delle attività ricreative e di animazione.

Le partenze sono organizzate da Vicenza in pullman con cui si raggiungerà la struttura alberghiera di categoria minima tre stelle e priva di barriere architettoniche.

L’amministrazione comunale potrà garantire contributi a integrazione della quota individuale di partecipazione per i cittadini residenti a Vicenza con Isee non superiore a euro 6.829,94, nella misura pari a euro 250 per il partecipante singolo ed euro 400 per due partecipanti dello stesso nucleo familiare. Il contributo non è previsto in caso di richiesta di camera singola o di partecipazione a più soggiorni. Gli eventuali contributi assegnati, previa delega dei beneficiari, saranno erogati direttamente agli organizzatori entro 60 giorni dalla conclusione del soggiorno, su presentazione di idonea documentazione contabile.

“Riprendiamo a proporre i soggiorni estivi per anziani dopo il periodo dell’emergenza covid durante il quale la programmazione era stata sospesa. Si potrà scegliere tra più di 20 proposte in varie località con pernottamento in strutture tutte prive di barriere architettoniche. Come di consueto l’amministrazione sostiene con contributi quanti ne avranno necessità, sulla base dell’Isee”- dichiara l’amministrazione.

Per iscrizioni

rivolgersi agli organizzatori dei soggiorni i cui contatti, insieme al programma completo delle attività, si possono trovare al link: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,45710

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza