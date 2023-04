Cinema Odeon Vicenza: Docu-film “Umberto Eco. La biblioteca del mondo”

Biglietti omaggio per 25 utenti della Bertoliana, Docu-film “Umberto Eco sarà proiettato giovedì 13 aprile al Cinema Odeon

Giovedì 13 aprile alle 20.30 al Cinema Odeon verrà proiettato il documentario “Umberto Eco. La biblioteca del mondo” di e con il regista Davide Ferrario che sarà presente in sala.

La Biblioteca Bertoliana consegnerà 25 biglietti gratuiti, donati da ItalOhm srl, per la proiezione del Docu-film Umberto Eco, ai primi 25 utenti della biblioteca che ne faranno richiesta. Scrivendo un’email all’indirizzo consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it, specificando nome, cognome e numero telefonico.

Dedicato alla biblioteca privata di Umberto Eco.

Costituita da più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Questa biblioteca è stata donata dalla famiglia alle biblioteche Braidense di Brera e dell’Università di Bologna. E costituisce oggi uno dei massimi esempi di biblioteca d’autore presente in istituzioni bibliotecarie pubbliche italiane.

Le operazioni per il trasferimento hanno portato a rileggere il lavoro e la mente di un grande filosofo e narratore contemporaneo come Eco. Alla luce di tutte le sue fonti e della loro organizzazione, curata e ripensata più volte nel corso di una vita.

La Biblioteca civica Bertoliana

– che da anni cataloga e valorizza le proprie biblioteche d’autore (tra le molte, si segnalano le ultime acquisizioni della Biblioteca di Rienzo Colla, Egidio Tosato, Cesare Ruffato, Lorenzo Renzi), patrimoni documentari particolari, in quanto costituite da esemplari spesso postillati, con dediche e annotazioni, che fanno di questi giacimenti bibliografici degli unicum – per l’occasione ha realizzato una bibliografia ad hoc sulle biblioteche d’autore e su come organizzare le biblioteche private (https://www.bibliotecabertoliana.it/file/4270-biblioteche-dautore.pdf).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza