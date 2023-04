Cartigliano, incendio di un appartamento: 15 persone intossicate

Vigili del fuoco al lavoro dalle 12:05 di oggi in via Aldo Moro, a Cartigliano (VI) per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina composta da quattro piani: 15 persone intossicate per aver respirato del fumo tra cui due carabinieri.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, e Vicenza

con due autopompe un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno evacuato 6 persone con il cappuccio ad aria a sovrapressione nei piani alti invasi dal fumo, una disabile con l’autoscala, mentre altri sono stati accompagnati per le scale per essere affidati alle cure del personale sanitario Suem 118.

Altri vigili del fuoco intanto spegnevano le fiamme nell’appartamento evitando la generalizzazione del rogo.

Gli intossicati sono stati assistiti dal personale del SUEM e trasferiti con numerose ambulanze negli ospedali di Bassano e Santorso.

Tra gli intossicati due carabinieri intervenuti nelle prime fasi dell’incendio.

A coordinare i soccorsi il funzionario di guardia del comando di Vicenza, che ha anche eseguito un primo sopralluogo per le valutazioni tecniche del caso.

Fonte: Vigili del Fuoco