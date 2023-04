Campese: conclusi i lavori in piazza Teofilo Folengo

Sono arrivati a conclusione in questi giorni i lavori di sistemazione della piazza Teofilo Folengo di Campese.

L’intervento ha portato ad una riorganizzazione della viabilità comunale attraverso la ripavimentazione dell’area situata dinanzi all’edificio comunale, sede del consiglio di quartiere, e degli spazi adiacenti.

Tra gli altri interventi eseguiti:

la realizzazione di una zona di attraversamento stradale complanare con pavimentazione in porfido, l’eliminazione delle barriere architettoniche esterne dell’edificio comunale, il restauro della fontana e la sua messa in sicurezza rispetto la viabilità circostante, la riorganizzazione dei parcheggi nell’area ovest, la messa in sicurezza degli accessi e dell’area di sosta del bus.

Il tutto è stato alla fine completato con la collocazione di nuovi pozzetti di raccolta delle acque meteoriche lungo la cordonata stradale, la separazione della sede stradale dalla piazza, la sostituzione delle alberature all’interno dell’area monumentale, la pavimentazione dell’area circostante la fontana e il restauro dei muri di sostegno laterale, la fornitura di nuovo parapetto di protezione, la collocazione di nuove panchine di arredo prospicienti l’edificio comunale, interventi agli impianti di illuminazione e, in conclusione, il marcamento della segnaletica orizzontale.

“Con questi lavori –

commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – abbiamo voluto riqualificare, riorganizzare e rivitalizzare una piazza attraversata dalla strada provinciale Campesana, attraverso il miglioramento della viabilità comunale e di alcuni spazi aperti destinati alla vita sociale e di quartiere.

Riconsegniamo oggi ai cittadini una piazza più sicura e vivibile, nella quale abbiamo cercato di intervenire con una visione organica e complessiva degli spazi e delle criticità”.

Bassano del Grappa, 31 marzo 2023