Bassano, il film tv su Tina Anselmi sarà ecosostenibile: donati sei alberi alla città

Il Comune di Bassano del Grappa ha approvato un nuovo protocollo d’intesa con il Comune di Castelfranco Veneto e la società Bibi Film Tv S.r.l.. Un protocollo per sviluppare un progetto di tutela ambientale legato alla produzione cinematografica del film tv “Tina Anselmi, partigiana della democrazia”.

Il film, per la regia di Luciano Manuzzi,

realizzato in compartecipazione con RAI Fiction e con il supporto della Regione Veneto, ha selezionato Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto quali location principali per le riprese, che sono state effettuate tra il 29 agosto e il 24 settembre 2022.

Per ottenere la certificazione Green Film,

la società Bibi Film ha proposto un progetto speciale per la compensazione delle emissioni generate dalla produzione cinematografica. Che prevede, tra le varie iniziative, l’impegno a donare al Comune di Bassano del Grappa un albero per ogni giorno di riprese effettuate nel territorio comunale.

Con l’approvazione di questo progetto,

il Comune si impegna ad accogliere sei lecci donati e consentire la piantumazione da parte di una ditta incaricata da Bibi Film. Nelle seguenti aree individuate dall’ufficio Strade e Verde Pubblico. Giardino della scuola primaria XXV Aprile in strada Rivana 17 (un albero), area verde di via Maritain (due alberi), area verde di via Efrem Reatto (3 alberi).

“Questo film

non darà soltanto un prezioso contributo alla nostra città in termini di immagine e visibilità – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo, Giovannella Cabion – ma contribuirà a dare lustro ad alcune aree del nostro territorio comunale con la piantumazione di sei splendidi alberi, che renderanno il progetto cinematografico ecosostenibile. Non vediamo l’ora di vedere questo racconto di Tina Anselmi, prima donna ministro della storia della nostra Repubblica. Della quale andiamo orgogliosi, attraverso le splendide cartoline del nostro territorio e della nostra città”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Bassano del Grappa