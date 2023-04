Annarita Simone, candidata sindaca per La Comune, è disponibile a confrontarsi con tutti i

candidati sulla questione progetto TAV. – Annarita Simone, sul TAV il nostro NO è granitico e categorico

E’ necessario informare dettagliatamente i cittadini di Vicenza su quanto sia impattante sulla nostra comunità il cantiere del TAV e sulle posizioni reali dei candidati alla carica di sindaco.

Siamo l’unica forza politica in campo categoricamente contraria al progetto TAV, un progetto devastante per la nostra comunità, voluto da predatori senza scrupoli. Rucco e Possamai sono favorevoli entrambi a questo progetto devastante, non c’è soluzione di continuità tra centro-destra e centro-sinistra, entrambi gli schieramenti proseguono con il business as usual verso la catastrofe climatica e sociale.

Entrambi credono nella crescita infinita, anche se il nostro mondo è finito, limitato e fragile. Le nostre posizioni sono chiare: NO TAV, no grandi opere, sì alla cura e all’attenzione del territorio.

Questo modello di sviluppo è insostenibile, le attiviste e gli attivisti di Ultima Generazione, di FFF e di Extinction Rebellion con le loro azioni ce lo ripetono quotidianamente, bisogna invertire la rotta, pena l’estinzione dell’umanità.

Servono visioni lungimiranti, basta politiche asfittiche e piegate al dio denaro.

