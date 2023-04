Secondo appuntamento il 12 aprile alle 20.30 con lo speleologo Mirko Palentini – Alle Risorgive del Bacchiglione si parla di acqua e dei segreti del sottosuolo

Dopo il pienone del primo incontro con Luca Mercalli, la rassegna RISORGIVE – Incontri per un presente sostenibile si prepara al secondo appuntamento in scaletta.

Il prossimo 12 aprile, alle 20.30 nella sala convegni delle Risorgive del Bacchiglione a Dueville interverrà lo speleologo e videomaker vicentino Mirko Palentini. Impegnato da anni nell’esplorazione e documentazione dei maggiori canyon del vicentino, Palentini è anche autore del libro Vicenza Canyoning – Torrentismo sulle Prealpi Vicentine (Idea Montagna Edizioni, collana Grotte d’Autore).

Speleologia e canyoning

sono attività di straordinaria importanza per scoprire e studiare i fenomeni naturali che avvengono all’interno delle montagne carsiche.

Essendo praticamente gli unici ad accedere alle zone acquifere custodite nel cuore delle montagne, gli speleologi da decenni collaborano con Enti di ricerca che studiano i diversi fenomeni che avvengono nel sottosuolo, inclusa la sopravvivenza di una grande quantità di specie animali, molto spesso rare e a rischio di estinzione.

Dallo studio di queste aree preziose e sconosciute nasce un forte appello: rispettiamo e proteggiamo la montagna e i suoi canyon, è lì che scorre l’acqua che berremo.

“Anche il Vicentino, sotto il cui suolo è custodito uno dei più importanti acquiferi d’Europa, si sta preparando ad una primavera-estate calda e secca – così spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – arriviamo da un anno siccitoso, come è stato il 2022, nonché tra i più caldi di sempre.

Con l’aumento progressivo dei consumi idrici, tipico dei mesi caldi, anche Viacqua si è preparata ad affrontare le possibili criticità. La fornitura idrica in gran parte del territorio servito non è messa in dubbio, ma è tempo per essere tutti più consapevoli sui possibili scenari che si presenteranno nei prossimi anni in merito alla disponibilità di acqua.

Anche nel nostro territorio,

da sempre ricco d’acqua, infatti, gli effetti dei cambiamenti climatici ci stanno mostrando chiaramente come la situazione sia in rapido mutamento.

Per questo Viacqua investe già da tempo in interventi strutturali di ricerca e riduzione delle perdite idriche, di sostituzione delle condotte più ammalorate, ma anche in opere strategiche di distrettualizzazione e interconnessione delle reti idriche. Questi e altri interventi rientrano in quel “piano montagna” presentato lo scorso anno che ci vedrà investire una somma pari a 80 milioni di euro su oltre 200 cantieri nei prossimi anni.”

Tutti gli incontri si tengono presso la sala conferenze delle Risorgive del Bacchiglione, in via Bissolati 7 a Dueville. L’iniziativa è gratuita, ma dato il numero limitato di posti si consiglia la prenotazione al sito www.risorgivedelbacchiglione.it.

Per chi raggiunge l’area in auto è possibile parcheggiare presso il Molino Bagarella al civico 5 di via Bissolati. Tuttavia, nello spirito della rassegna, Viacqua consiglia di raggiungere le Risorgive a piedi, in bici o in car-sharing con altri partecipanti.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 12 aprile, 20.30

Mirko Palentini, speleologo, torrentista e videomaker

“L’acqua che berremo”

Lunedì 17 aprile, 18.00

Sarah Colpo, Group Brand e Sustainability Manager FITT

“Le nuove forme di imprenditoria: le società Benefit, le B-corp”

Mercoledì 26 aprile, 18.00

Giustino Mezzalira, Direzione Innovazione e Sperimentazione Veneto Agricoltura

“Farming for Future: 10 azioni per coltivare il futuro”

Giovedì 11 maggio, 20.30

Caterina Mosca, chef e ideatrice della Scuola di Cucina Naturale “Baciami in Cucina”

Denis Lovatel, maestro pizzaiolo

Camilla Speriani, consulente in strategie di sostenibilità e fondatrice di Collectibus

“Cibo, salute, sostenibilità: idee e prospettive”

Lunedì 15 maggio, 18.00

Federico Faggin, fisico e inventore del primo microprocessore

“La Sfida dell’Intelligenza Artificiale”

Giulio Centomo Ufficio Stampa

Mail ufficiostampa@viacqua.it

VIACQUA SpA | Viale dell’Industria 23 | 36100 Vicenza | www.viacqua.it