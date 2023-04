Al centro diurno di Cassola in via Sanzio l’assemblea regionale dell’Ancescao

L’Associazione San Giuseppe di Cassola ha accolto al centro diurno di via Sanzio i delegati dei circoli per anziani di tutta la Regione

Da tutto il Veneto a San Giuseppe di Cassola per l’assemblea regionale dell’Ancescao, l’Associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti. Nei giorni scorsi i locali del centro diurno anziani di via Sanzio hanno ospitato l’annuale ritrovo dei delegati dei 58 circoli veneti aderenti al sodalizio, tra i quali figura anche l’APS San Giuseppe, cui da anni è affidata la gestione del centro anziani cassolese. All’incontro, indetto per l’approvazione del bilancio 2022 e per il rinnovo della segreteria regionale, erano presenti tutti i portavoce delle strutture affiliate nel territorio regionale, in rappresentanza di circa 13 mila iscritti.

A fare gli onori di casa,

assieme alla presidente del sodalizio locale Francesca Trivellin, il sindaco di Cassola Aldo Maroso e la presidente del Consiglio comunale Giannina Scremin, che hanno elogiato il grande impegno profuso a servizio del prossimo dai volontari del circolo. Anche il presidente regionale uscente dell’Ancescao Leone Carollo, componente dell’Esecutivo di Presidenza Nazionale, aprendo i lavori dell’assemblea ha voluto ringraziare coloro che, in modo gratuito, dedicano impegno e passione per l’associazione e, di riflesso, per tutto il Paese.

Carollo ha poi illustrato i risultati del triennio 2020-2022: un periodo che ha visto accavallarsi le problematiche legate al Covid e alla sicurezza sanitaria con quelle relative all’attuazione della nuova normativa sul terzo settore. Novità che hanno comportato un notevole impegno operativo da parte della sede regionale, al contempo impegnata nel favorire la diffusione di iniziative volte a promuovere la socializzazione tra gli anziani: proposte culturali, ricreative, artistiche, e poi ginnastica di mantenimento, turismo, soggiorni, cure termali, coltivazioni di orti. Ad illustrare il bilancio, prima della sua approvazione, è stata la consigliera nazionale e tesoriera Jolanda Stocco. Dopo l’elezione della nuova segreteria regionale, che è risultata composta da rappresentanti di tutte e sette le province venete, la giornata si è conclusa con un momento di convivialità.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cassola (VI)

Comunicato del 06/04/2023