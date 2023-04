A Scuola di Dono: incoronati i vincitori del concorso 2023 di Fidas Vicenza

La responsabile della Commissione Scuole di Fidas Vicenza, Luisa Segato: con il concorso A Scuola di Dono, “emoziona vedere la fantasia e creatività dei più piccoli, rese possibili da un lavoro importante in aula”

Giovani talenti crescono…

nel segno del dono. Non è un motto, ma un dato di fatto, dimostrato chiaramente dagli incantevoli lavori realizzati dai piccoli studenti. Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti di Vicenza e provincia.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, il concorso “A Scuola di Dono 2023” ha decretato i vincitori. Che si sono cimentati attraverso la realizzazione di poesie, filmati, disegni ed elaborati originali.

“I lavori emersi dall’edizione 2023 del concorso

sono stati decisamente interessanti – commenta la responsabile della Commissione Scuole di Fidas Vicenza, Luisa Segato –. Ed anche al primo sguardo si percepisce che sono frutto di un importante lavoro di approfondimento ed analisi del valore del dono iniziato in classe. Insegnanti e studenti hanno lavorato davvero bene, e questo ci inorgoglisce, in quanto il nostro progetto ha anche l’ambizione di essere un progetto di crescita personale”.

Non è stato semplice, ma alla fine la commissione, è arrivata ad individuare la classe vincitrice. “Ogni singolo pensiero è stato altamente apprezzato e gradito – hanno spiegato i giurati – in quanto capace di trasmettere fiducia ed ottimismo nel prossimo. Ogni elaborato invita gli adulti in buona salute a compiere, attraverso la semplicità di un piccolo gesto, fatto con poco coraggio e molto amore, a prendersi cura di chi soffre, come il più naturale dei gesti”.

Con questo spirito, sul podio sono salite,

per le scuole primarie: la classe 5a B di Zugliano con una lampada creata come un fiore dai petali (1° posto). La classe 5a A con un pensiero racchiuso in una serie di scatole realizzate in più tecniche di disegno (2° posto). E la Scuola di Lerino di Torri di Quartesolo con un video emozionale (3° posto). Per le secondarie, invece, il primo posto è andato alla Scuola di Altavilla Vicentina, con la realizzazione di un fiore e di una farfalla, che ha conquistato anche il 2° e 3° posto ex aequo.

Per suggellare l’importante momento,

nei giorni scorsi Fidas Vicenza ha creato un evento al Centro polifunzionale Zagorà. Alla presenza dei consiglieri provinciali Luisa Segato e Roberta Covolo, della presidente di Zona 7 Fabiana Mabel Veiga. Del presidente del Gruppo Fidas di Zugliano, Giorgio Basso, accompagnato dai componenti del direttivo del gruppo di Zugliano, per rendere pubblici i vincitori del concorso.

I genitori, il sindaco, l’assessore all’istruzione e la comunità del Comune di Zugliano hanno apprezzato la presentazione degli alunni. Tutti visibilmente emozionati, e che, dopo aver proiettato i filmati dove si vedevano gli stessi studenti impegnati nell’attività, sono stati premiati.

“Un ringraziamento sincero va espresso agli insegnanti ed ai direttori dei plessi scolastici – conclude la responsabile della Commissione Scuole di Fidas Vicenza, Luisa Segato – per il lavoro svolto con grande entusiasmo e per i momenti ludici creati per spezzare la “serietà” del tema affrontato, a dimostrazione che il dono deve avere un’accezione positiva. Poiché i lavori di tutte le classi sono risultati meritevoli e soddisfano le richieste dei temi in concorso, si è deciso, per questa edizione, di premiare tutte le classi partecipanti che verranno contattate a breve”.

Fonte: Fidas Vicenza Ufficio Stampa Matteo Crestani

Vicenza, 1 aprile 2023