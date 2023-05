L’autore Boccaletti alle Risorgive e poi panel a Parma con Bratti e Culpo – Green Week Festival: per Viacqua doppio appuntamento nel segno dell’acqua

Per il secondo anno Viacqua aderisce a Green Week Festival e lo fa con un doppio appuntamento il 3 e il 6 maggio in cui l’acqua, nemmeno a dirlo, farà da fil rouge.

Nei giorni che precedono il festival parmense Viacqua sarà partner de Le Fabbriche della Sostenibilità, iniziativa che torna a fare tappa alle Risorgive del Bacchiglione.

Il 3 maggio alle 18.15,

assieme ai giovani partecipanti al progetto Academy di Green Week, ci sarà anche un ospite d’eccezione: Giulio Boccaletti, chief strategy officer di TNC – The Nature Conservancy e autore del libro Acqua: una biografia (Mondadori), nonché uno dei massimi esperti al mondo di risoprse naturali e sicurezza ambientale, che si confronterà con il Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman e con il Fondatore di Goodnet – Territori in Rete Antonio Maconi.

Nel suo libro Boccaletti usa l’acqua come chiave di lettura dell’evoluzione della società umana, l’unica specie che è stata in grado di incidere sugli equilibri del Pianeta e la cui attività vitale, ma soprattutto economica, si è sviluppata solo grazie all’acqua.

Anche nel territorio vicentino il legame tra uomo e acqua è sempre stato fondamentale: ha infatti permesso la nascita di alcuni distretti industriali tra i più importanti del Paese e d’Europa, ha comportato importanti opere per deviare, contenere e poi proteggere i nuclei urbani dalle piene dei fiumi.

Oggi lo stesso territorio si trova ad affrontare anche una sfida inversa: trattenere acqua in modo efficace per rimpinguare una falda che dalla fine degli Anni ’80 soffre di un costante sovrasfruttamento. In questo processo l’opera del gestore idrico, come è Viacqua, è fondamentale per continuare a distribuire la quantità d’acqua che serve ad abitanti, servizi e imprese.

L’acqua è una risorsa rinnovabile la cui quantità non è mai cambiata in 4 miliardi di anni, una risorsa che tuttavia non possiamo creare da zero, bensì cercare di gestire nel modo più efficace possibile.

Sabato 6 maggio,

invece, il Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman sarà ospite a Parma alle 10.00 al Palazzo dell’Agricoltore per un panel dal titolo “Acqua: la rivoluzione necessaria”. Per l’occasione Castaman si confronterà con Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Luigi Culpo, direttore di Medio Chiampo.

A condurre l’incontro ci sarà il giornalista di La Repubblica Affari&Finanza, Marco Panara.

“Green Week rappresenta un palco d’eccezione per trattare temi caldi di cui anche Viacqua si fa promotrice – è il commento del Presidente Castaman – a partire dalla gestione efficace e responsabile della risorsa idrica in epoca di crisi climatica.

Come gestore idrico Viacqua è infatti chiamata a tutelare da un lato le zone di ricarica delle falde acquifere, dove per anni l’acqua è scesa in abbondanza e dove, paradossalmente, minori sono stati gli investimenti infrastrutturali e per riparare le perdite.

Dall’altro lato dobbiamo preservare la qualità dell’acqua distribuita in un territorio fortemente industrializzato e antropizzato, fattori questi che amplificano il potenziale rischio di contaminazioni come si è visto con il caso Pfas.

Non possono mancare progettualità concrete ma di medio-lungo termine che guardino ad un riuso ad esempio delle acque reflue trattate nei depuratori, ma oggi serve anche tanta operatività per assicurare continuità nei servizi erogati soprattutto in vista delle criticità che potrebbero presentarsi nel corso dell’estate.”

Per partecipare all’incontro del 3 maggio alle Risorgive del Bacchiglione (ore 18.15) con Giulio Boccaletti, visto il numero ridotto di posti disponibili, è richiesta la registrazione gratuita al link https://bit.ly/420W7yo.

