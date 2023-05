Corriretrone edizione 2023 di Fidas Vicenza per la promozione del dono

Oltre tremila concorrenti alla manifestazione podistica Corriretrone coinvolti nella sensibilizzazione del dono del sangue, grazie ai volontari di Fidas Vicenza

Sport e stile di vita sano sono sempre stati un binomio perfetto. E Fidas Vicenza, con numerosi sportivi tra le fila dei propri donatori di sangue, l’ha sempre dimostrato.

È il caso di Corriretrone, l’evento podistico svoltosi nei giorni scorsi, con il coinvolgimento di oltre tremila atleti.

“Siamo pienamente soddisfatti – commentano i volontari del Gruppo Fidas di Ferrovieri – Sant’Agostino, che hanno preso parte all’evento – della partecipazione alla marcia e, in particolare, della grande attenzione dimostrata dai podisti, alcuni dei quali hanno chiesto informazioni e si sono fatti avanti per entrare a far parte della grande famiglia dei donatori di sangue di Fidas Vicenza”.

Fonte Ufficio Stampa Fidas Vicenza – Matteo Crestani Giornalista

Vicenza, 28 aprile 2023