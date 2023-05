Al via i lavori dell’attraversamento pedonale di viale Camisano a Vicenza

Prende il via in questi giorni l’intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di viale Camisano in prossimità dell’incrocio con strada della Caimpenta.

I lavori rientrano nell’ambito del cantiere, partito a novembre e concluso nelle scorse settimane, relativo a dieci attraversamenti pedonali, messi in sicurezza con nuovi sistemi di segnalazione ed illuminazione a led.

“Abbiamo fortemente voluto integrare il progetto con questo ulteriore attraversamento – spiega l’amministrazione – per limitare le conflittualità tra gli utenti della strada e garantire un miglior livello di sicurezza per i pedoni. Si tratta di un punto delicato e segnalato ripetutamente dai cittadini. Date le caratteristiche della strada e la necessità di collegare le fermate del trasporto pubblico locale presenti sulle due direttrici. Ad oggi sono già stati potenziati in tutto quasi 80 attraversamenti, soprattutto lungo la viabilità principale”.

Per consentire l’esecuzione delle opere in viale Camisano saranno possibili alcuni rallentamenti alla circolazione.

I lavori, a cura del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici,

vedono un impegno complessivo di 200 mila euro e sono stati appaltati all’impresa Fratelli Carollo srl di Zugliano (VI).

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza