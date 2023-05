A Valli Del Pasubio il Bonus Bebè strizza l’occhio alle imprese locali

Al via a Valli del Pasubio l’iniziativa dell’Amministrazione denominata “Bonus Bebè Comunale” per i nuovi nati nell’anno 2021 e 2022. L’iniziativa è estesa anche ai minori adottati nel medesimo periodo.

Il bonus comunale in arrivo, per circa 44 potenziali famiglie beneficiarie sarà di 90 euro. Il bonus che si compone da 9 buoni di acquisto del valore di 10 euro cad. verrà erogato alle famiglie che ne facciano richiesta presso gli uffici comunali. I buoni, potranno essere utilizzati presso le imprese di Valli del Pasubio che preventivamente abbiano presentato richiesta di adesione all’iniziativa presso l’Ente.

Come pubblicato nella sezione news del sito internet comunale e tramite Whatsapp “Vallinforma”, dal 19 aprile le imprese idonee all’iniziativa possono presentare richiesta di adesione. Questa fase si concluderà in un paio di settimane con la definizione di una lista di imprese che sono conformi ai requisiti stabiliti. Dalla metà del mese di maggio, per 30 giorni, le famiglie interessate potranno fare domanda di erogazione del bonus all’ente. I buoni saranno quindi consegnati alle famiglie che potranno utilizzarli fino alla fine del mese di agosto. Le imprese richiederanno poi il rimborso del valore dei buoni, utilizzati presso le loro attività, agli uffici comunali secondo le modalità definite dall’iniziativa.

“In un periodo storico dove sempre più spesso gli acquisti vengono fatti on-line e le imprese che operano nel territorio sono in sofferenza – ha detto il vice Sindaco e assessore al bilancio Pozzer – abbiamo fortemente voluto un bonus per i nuovi cittadini che abbia anche una ricaduta sulle imprese del territorio comunale. Si stanno inoltre creando i presupposti affinché questa iniziativa una tantum – ha concluso il vice Sindaco – diventi strutturale per i prossimi anni”.

I buoni che sono cumulabili tra loro nella stessa spesa,

potranno essere utilizzati solo presso le attività aderenti all’iniziativa per l’acquisto di prodotti e/o servizi. Sono escluse le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, tabacchi e prodotti per i fumatori, giochi / scommesse con vincita in denaro.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Valli del Pasubio (VI)