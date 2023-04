Vicenza: ciclabile in via della Scola, approvato il progetto definitivo

Progetto definitivo finanziato dal Pnrr con 350 mila euro

È stato approvato dall’amministrazione il progetto definitivo della pista ciclabile lungo via della Scola. Intervento finanziato con 350 mila euro nell’ambito del bando del Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclabile.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale in sede propria in via della Scola, di circa 470 metri. Ciclabile che collegherà strada di Bertesina fino all’incrocio con via della Robbia. Il percorso proseguirà con segnaletica a terra per altri 310 metri fino all’incrocio con via Giorgione.

“La nuova pista ciclabile di via Della Scola – spiega l’amministrazione – collegherà il quartiere di San Pio X con la rete ciclabile di strada di Bertesina e viale della Pace, così come previsto anche dalla pianificazione contenuta nel Pums”.

Nel dettaglio,

il percorso ciclopedonale verrà ricavato sul lato ovest di via della Scola esternamente alla strada, interponendo un cordolo separatore, in proprietà private dove si opererà con l’acquisizione bonaria delle aree. Oltre a prevedere l’illuminazione del percorso, sarà migliorata anche quella dei passaggi pedonali esistenti. Sul lato est verrà inoltre realizzata una nuova fermata del trasporto pubblico locale, priva di barriere architettoniche, a servizio della casa circondariale.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza