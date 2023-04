La missione impossibile diventa una felice realtà. VelcoFin Interlocks rimane in A2F, Carugate prosegue la corsa – VelcoFin Interlocks Vicenza – Dimensione Bagno Carugate 61-43

VICENZA, 26 aprile 2023 – VelcoFin Interlocks chiude brillantemente la pratica playout e conquista a spese di Dimensione Bagno Carugate una salvezza che ancora al 21 gennaio 2023, dopo la sconfitta esterna di Trieste, appariva impossibile o quasi.

Va dato merito a dirigenza, staff e giocatrici

di una ricostruzione avvenuta in corso d’opera lavorando duro giorno per giorno partendo dal basso, dalle piccole alle meno piccole cose da rimettere a posto a livello individuale e collettivo. Alla fine quello che appariva un puzzle complicato e quasi impossibile da risolvere è andato al suo posto e la macchinetta recalcitrante è diventata un’auto da corsa difficile da battere.

Nel frattempo si è anche assistito ad una ridistribuzione delle dosi iniziali di sfortuna e alcune squadre che erano partite male ma hanno saputo resistere e ripartire si sono trovate in ottime condizioni nelle battute finali del campionato, mentre altre sono andate in crisi al loro posto. Basti pensare per esempio a Ponzano e Alpo, come Vicenza colpite da infortuni vari a inizio stagione, che hanno chiuso benissimo l’avventura del 2022-23.

Ma, come si suole dire, la fortuna aiuta gli audaci

e nel nostro caso anche i tenaci, come il presidente vicentino Gianfranco Dalla Chiara, che anche nei momenti più neri ha sempre invitato a non mollare mai. Poi le soluzioni adottate per uscire dalla crisi (puntualmente e ampiamente descritte nei nostri articoli precedenti) hanno funzionato e adesso siamo qui a festeggiare una salvezza conquistata nel girone di ritorno e nei playout in modo ineccepibile e con pieno merito.

Lasciamo alla efficace cronaca di Edoardo Ferrio e alla visione del filmato della partita (su canale YouTube e sito Internet di AS Vicenza, che contiene anche i dati statistici completi), i dettagli di gara-2, che ha avuto un po’ di storia solo nei primi 12-13 minuti, con Carugate in testa nel primo quarto con un vantaggio massimo di 5 punti.

Poi la difesa vicentina si mette a funzionare per davvero e le residue energie fisiche e soprattutto mentali delle lombarde vengono a mancare. La gara diventa un monologo biancorosso e la possibilità di tornare a Carugate per gara-3 diventa via via più minuscola.

Dimensione Bagno segna 12 punti nei periodi a cavallo del riposo lungo mentre VelcoFin apre inesorabilmente la forbice fino al +27 negli ultimi 10 minuti, passando dal +18 di fine terzo periodo. Gli ultimi minuti sono autentico garbage-time, entrano in campo le riserve e si aspetta solo il fischio finale.

Nel frattempo le notizie dagli altri campi dicono che anche Ponzano è riuscito a salvarsi subito e che la finale playout sarà Carugate-Trieste. I nostri migliori auguri a entrambe le formazioni.

Al contrario della scorsa stagione, adesso il tempo per preparare adeguatamente il prossimo campionato alla dirigenza di Velcofin Interlocks non manca davvero. Non sappiamo ancora niente degli inevitabili movimenti in uscita e in entrata per il team biancorosso, ma nei prossimi giorni le novità non dovrebbero certamente mancare.

VelcoFin Interlocks Vicenza – Dimensione Bagno Carugate

61-43 (16-19; 33-26; 49-31)

Vicenza: E.Sasso (0/1,0/2), A.Garzotto, E.Castello 7 (2/5,1/2), A.Fontana (0/1 da 2), V.Sturma (cap) 7 (3/6 da 2), S.Roma 8 (4/10,0/1), A.Peserico 7 (3/7da 2), G.Amatori 13 (3/4,0/1), S.Vujacic 15 (3/8,1/5), V.Giordano 7 (1/1,1/3). Allenatore Marco Silvestrucci

Tiri da 2 19/43 – Tiri da 3 3/15 – Tiri Liberi 14/21 – Rimbalzi: 48 (9+39, Roma e Amatori 10) – Assist 14 (Amatori 4) – Palle Recuperate 14 (Amatori 5) – Palle Perse 17 (Amatori 5)

Carugate: C.Morra 11 (1/9,2/5), I.Belosevic 2 (1/4,0/4), S.Usuelli 7 (3/3,0/1), F.Diotti (cap) 5 (1/6,1/1), M.Osmetti, F.Cassani (0/4,0/1), F.Andreone, I.Nespoli 5 (2/6,0/1), C.Faroni 6 (1/1,1/5), M.Baiardo 7 (0/1,2/7), C.Angelini, E.Marino. Allenatore Adriano Silvestri

Tiri da 2 9/34 – Tiri da 3 6/25 – Tiri Liberi 7/15 – Rimbalzi 40 (9+31, Morra 13) – Assist 7 (Belosevic 2) – Palle Recuperate 9 (Nespoli 2) – Palle Perse 21 (Usuelli 7)

Arbitri Matteo Luchi di Prato e Andrea Buoncristiani di Prato

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza